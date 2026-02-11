;

Esto cuesta el permiso de circulación de los 10 vehículos SUV deportivos más vendidos en Chile

El sector automotor finalizó el año con números alentadores y un ranking que refleja las preferencias de los conductores en el país.

El Informe del Mercado Automotor correspondiente a diciembre de 2025 entregó el balance del desempeño del sector durante el año y detalló las principales cifras de comercialización de vehículos nuevos en el país.

El reporte indica que la venta acumulada de unidades nuevas alcanzó las 310.598 en 2025, lo que representa un crecimiento de 2,7% en comparación con el año anterior. La cifra se ubicó en línea con las proyecciones realizadas por Forecast Consultores.

El informe también detalla el ranking de los modelos de autos deportivos más vendidos, especificando marca, desempeño mensual y acumulado anual.

El modelo más comercializado del año fue el Tiggo 2 de la marca china Chery. Durante diciembre registró 358 unidades vendidas y cerró 2025 con un acumulado de 5.230 vehículos, posicionándose en el primer lugar del listado anual.

Más vendidos y costo asociado

A través del sitio Autocat.cl es posible consultar el valor del permiso de circulación correspondiente a cada modelo, información relevante para quienes evalúan la compra de un vehículo y desean estimar los costos asociados.

A continuación, se presenta la tabla con los diez modelos más vendidos de 2025 y su respectivo costo de permiso de circulación.

ModeloMarcaValor de permiso de circulación
1TIGGO 2CHERY$133.559-$239.655
2GROOVECHEVROLET$142.989-$246.728
3JOLIONGWM$191.774-$467.475
4OMODA C5OMODA | JAECOO$251.443-$333.962
5ALL NEW MAZDA CX-5MAZDA$426.575-$687.500
6TUCSONHYUNDAI$746.343-$746.343
7FRONXSUZUKI$228.626-$297.777
8TERRITORYFORD$407.064-$623.971
9SONETKIA$267.947-$345.751
10CRETAHYUNDAI$298.597-$438.500

