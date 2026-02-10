;

La historia de Hernán Leal, chileno que conquistó el Everest y creó una multinacional: “La cima más difícil es uno mismo”

Revisa la historia del empresario chileno que aplicó las lecciones del montañismo para levantar su propia empresa.

Hernán Leal, montañista, escritor y empresario chileno, transformó su pasión por las cumbres más exigentes del planeta en una filosofía empresarial que hoy guía a Fastco Group, multinacional BPO con presencia en cinco países.

Con hitos como ser el primer chileno en escalar el Kanchenjunga y el primer sudamericano en conquistar el Everest y el Lhotse en menos de 48 horas, su historia mezcla superación, liderazgo y propósito.

Desde sus inicios en Osorno, observando a su padre zapatero, hasta convertirse en un referente mundial del montañismo y de la gestión empresarial, Leal ha forjado un camino basado en la perseverancia y la convicción. “El éxito no se hereda, se fabrica con las manos y la perseverancia”, ha señalado, recordando su origen y sus años de formación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Harvard y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Liderazgo con propósito: de las cumbres al mundo corporativo

En 2001 fundó Fastco Group, una firma enfocada en soluciones BPO, con una propuesta centrada en el bienestar de las personas y la eficiencia organizacional. “Sé que el éxito no depende de la suerte sino de nuestra voluntad de superar las montañas que la vida nos presenta”, enfatiza. Su liderazgo ha sido moldeado por la montaña: decisiones bajo presión, trabajo en equipo y resiliencia son principios que aplicó tanto en el Himalaya como en la empresa.

A lo largo de su trayectoria ha superado desafíos físicos, como una parálisis vocal y lesiones musculares, y ha inspirado a otros a través de libros y el premiado cortometraje animado “El Niño y la Montaña”, que narra su infancia y el viaje simbólico de superar los límites autoimpuestos.

Cada montaña te enseña algo distinto”, afirma Leal, quien en 2025 lideró el primer ascenso al monte Pathibhara (6.868 m) y al Sharphu IV, dos cumbres vírgenes del Himalaya.

