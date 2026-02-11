El mito de la “pastilla mágica”: conoce las razones por las que pueden fallar los fármacos para la erección / stefanamer

Es una escena frustrante y común: un hombre consigue una pastilla de sildenafil o tadalafil, la toma esperando un resultado inmediato, se sienta a esperar y... nada sucede. La decepción suele llevar a la conclusión errónea de que el medicamento “no funciona” o que su caso no tiene solución.

Sin embargo, la “Guía Interdisciplinaria para la Atención de la Disfunción Eréctil”, editada por la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), aclara un concepto fundamental que suele ignorarse: estos fármacos son facilitadores, no generadores automáticos de erecciones.

La química necesita una chispa

Los especialistas Lic. Viviana Caruso y Dr. Adriel Hudson, junto al equipo de la SASH, explican en el documento que los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (como el sildenafil, tadalafil y vardenafil) tienen un mecanismo claro: potencian la acción del óxido nítrico para mantener la vasodilatación en el pene. Pero hay una condición biológica ineludible: “No inducen erección en ausencia de estimulación sexual”.

Para que la pastilla haga su trabajo, el cerebro debe enviar la primera señal. Se requiere deseo, juego previo y una estimulación erótica adecuada. Si el paciente toma el fármaco y se pone a realizar otra actividad o está paralizado por la ansiedad, el proceso químico inicial nunca se dispara y el medicamento no tiene sobre qué actuar.

Errores de uso: El estómago lleno y el reloj

La guía detalla que una gran parte de los “fallos” terapéuticos se deben a un uso incorrecto de la medicación. Por ejemplo, en el caso del sildenafil, la ingesta de comidas copiosas o ricas en grasas puede retrasar o anular su absorción. Los expertos recomiendan tomarlo con el estómago vacío, aproximadamente una hora antes del encuentro.

El tadalafil, por otro lado, ofrece una ventaja estratégica: su absorción no se ve afectada por los alimentos y su vida media es de 17.5 horas, lo que permite una ventana de acción de hasta 36 horas, favoreciendo la espontaneidad y quitando la presión del “ahora o nunca”.

Cuando la ansiedad mata el efecto

Incluso con la dosis correcta, el factor psicológico es determinante. La guía advierte que la ansiedad de desempeño libera adrenalina, la cual actúa de forma opuesta al medicamento, contrayendo los vasos sanguíneos. En estos casos, conocidos como “falta de respuesta a I-5FDE”, la solución no siempre es aumentar la dosis, sino revisar si el estímulo sexual es óptimo o si es necesario combinar el fármaco con terapia sexual para reducir el estrés.

Los profesionales de la SASH recomiendan evitar la automedicación y consultar para recibir un esquema personalizado (“a demanda” o diario), asegurando así no solo la rigidez, sino una vida sexual satisfactoria y segura.