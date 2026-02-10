Futbolómetro de ADN: Maximiliano Gutiérrez es elegido la figura de la fecha 2 de la Liga de Primera
Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación
En una votación ajustada, el escogido como revelación fue Yastin Cuevas, delantero de Colo Colo que anotó el gol con el que los albos sumaron su primer triunfo en la Liga de Primera.
El mejor gol
En esta sección el galardonado fue Justo Giani, quien tras una asociación espectacular con Fernando Zampedri, terminó batiendo al arquero César Dutra con un brillante “globito”.
La polémica
Esta sección se la llevó la controversia que generó el gol de Yastin Cuevas para Colo Colo en el triunfo ante Everton, donde los “ruleteros” reclamaron una falta previa de Joaquín Sosa sobre Ignacio González.
La figura de la fecha
La mesa de Los Tenores eligió como el mejor jugador de la segunda jornada a Maximiliano Gutiérrez, quien se lució con un gol y una gran actuación en el triunfo de Huachipato sobre la Universidad de Chile.
