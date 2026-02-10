Futbolómetro de ADN: Maximiliano Gutiérrez es elegido la figura de la fecha 2 de la Liga de Primera

Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En una votación ajustada, el escogido como revelación fue Yastin Cuevas, delantero de Colo Colo que anotó el gol con el que los albos sumaron su primer triunfo en la Liga de Primera.

🤩⚽🏁 ¡UN DÍA QUE JAMÁS OLVIDARÁ!



Yastin Cuevas fue el gran héroe del triunfo de #ColoColo ante Everton, tras anotar la apertura de la cuenta en la agonía. El delantero de 17 años marcó su primer gol en el profesionalismo, desatando la locura en el Monumental.



Disfruta de la… pic.twitter.com/GujJ2T2eXi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 8, 2026

El mejor gol

En esta sección el galardonado fue Justo Giani, quien tras una asociación espectacular con Fernando Zampedri, terminó batiendo al arquero César Dutra con un brillante “globito”.

😮‍💨⚽🛡️ ¡Jugada y definición de lujo!



Justo Giani culminó una gran combinación de #LosCruzados y estiró la ventaja ante Deportes Concepción, en el #MatchdayDomingo de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/JP3YR87EQA — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 9, 2026

La polémica

Esta sección se la llevó la controversia que generó el gol de Yastin Cuevas para Colo Colo en el triunfo ante Everton, donde los “ruleteros” reclamaron una falta previa de Joaquín Sosa sobre Ignacio González.

La figura de la fecha

La mesa de Los Tenores eligió como el mejor jugador de la segunda jornada a Maximiliano Gutiérrez, quien se lució con un gol y una gran actuación en el triunfo de Huachipato sobre la Universidad de Chile.