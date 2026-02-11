A solo un mes del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, realizó un balance político y legislativo de la administración, destacando avances emblemáticos, pero también reconociendo tensiones y desafíos pendientes.

Consultada en ADN Hoy por el legado del Mandatario, la secretaria de Estado fue categórica: “Yo creo que el Presidente ya tiene un gran legado que es la reforma previsional”.

A su juicio, el cambio al sistema de pensiones “ya le está pagando mejores pensiones a millones de jubilados y jubiladas, está cerrando brechas entre hombres y mujeres y reconoce la dignidad de quienes trabajaron toda su vida”.

La ministra añadió que, junto a la reforma previsional, el Ejecutivo impulsó transformaciones estructurales como el Sistema Nacional de Cuidados, el copago cero en salud, la ampliación de la atención primaria y el royalty minero.

Sin embargo, uno de los compromisos más simbólicos, el fin del CAE, aún no está asegurado. Ante eso, la ministra Vallejo evitó hablar de frustraciones anticipadas: “No quiero ponerme en el caso de que no se apruebe, pero obviamente es importante para nosotros terminar con el CAE”. Subrayó que la propuesta del nuevo sistema (FES) sería “más sostenible fiscalmente” y aliviaría la “pesada mochila” de miles de familias endeudadas.

Polémica por proyecto de Sala Cuna Universal

Sobre el clima político en el Congreso, especialmente en torno al proyecto de Sala Cuna, Vallejo acusó a la UDI de haber impedido avances en enero y aseguró que el Ejecutivo trabajará durante febrero para lograr un acuerdo. “Esto no es solo un tema del gobierno, es para el país”, enfatizó.

“Yo creo que han habido demasiadas excusas por parte de la UDI y es evidente que este proyecto tiene una discusión que ha sido larga, que se ha enfrentado con ánimo de generar los más amplios acuerdos, incluso con el mundo gremial que antes rechazaba el proyecto que estaba presentado por el expresidente Sebastián Piñera y por lo cual nos llevó a nosotros a indicarlo, justamente para alcanzar los mayores consensos", sumó.

A un mes del traspaso de mando, la ministra recalcó que la administración seguirá legislando hasta el último día. “Se gobierna hasta el último minuto”, afirmó, insistiendo en que el balance debe considerar el conjunto de reformas impulsadas y no solo los proyectos aún en trámite.