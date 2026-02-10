;

Vacaciones gastando menos: así puedes aprovechar al máximo los beneficios de las Cajas de Compensación

A través de beneficios y descuentos, buscan que el presupuesto no sea un obstáculo para el descanso, promoviendo la protección social en actividades cotidianas.

Mario Vergara

Con el verano en pleno desarrollo y la llegada de marzo en el horizonte, las Cajas de Compensación han reforzado su oferta de recreación, cultura y deporte para que los trabajadores y sus familias aprovechen el descanso.

Estas instituciones han diseñado propuestas que buscan ayudar a sortear las barreras de presupuesto, permitiendo el acceso a paseos y actividades al aire libre mediante múltiples beneficios y descuentos.

En este sentido, la planificación se vuelve clave para las familias que buscan maximizar sus recursos en esta segunda etapa de las vacacione, quienes le pueden sacar el jugo a su caja de compensación, pero que muchas veces ignoran sus beneficios.

Sobre la relevancia de estas iniciativas, Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile A.G., destaca que este apoyo va más allá de un simple beneficio económico, integrándose en la calidad de vida de los afiliados. “La recreación y el tiempo libre son parte fundamental del bienestar de las personas, y desde las Cajas de Compensación trabajamos para que la protección social se viva en lo cotidiano, en el día a día”, afirma el ejecutivo.

“Cuando las familias pueden acceder a espacios de recreación, descanso y tiempo compartido sin que el presupuesto sea un obstáculo, también estamos cumpliendo nuestro rol de apoyo integral”, asegura.

De esta manera, la oferta de bienestar se consolida como un pilar fundamental para enfrentar el cierre de la temporada estival. Al facilitar el acceso a la cultura y el deporte, las Cajas de Compensación no solo incentivan el descanso, sino que promueven un modelo de protección social que acompaña a los chilenos en sus momentos de esparcimiento, fortaleciendo los vínculos familiares antes del inicio del año laboral y escolar.

Beneficios de las distintas Cajas

Caja 18

Las familias afiliadas a Caja 18 pueden acceder a una gama de convenios de recreación y turismo que incluyen entradas rebajadas a cines, parques, zoológicos, actividades deportivas y descuentos en alojamientos y experiencias turísticas para descansar y explorar durante las vacaciones.

Caja La Araucana

A través de su plataforma de beneficios en recreación y bienestar, Caja La Araucana ofrece descuentos en actividades de entretenimiento, vida sana y experiencias culturales, además de opciones en gastronomía y deportes pensadas para el tiempo libre durante el verano.

Caja Los Andes

Este verano, los afiliados pueden disfrutar de descuentos especiales en productos y experiencias pensadas para la temporada estival, como acceso a actividades culturales y de entretenimiento con precios preferentes. Además, Caja Los Andes ofrece accesos a parques y centros recreacionales, donde se puede reservar quinchos, relajarse en piscinas o compartir un asado con amigos y familia.

Caja Los Héroes

Con una amplia red de parques recreativos y espacios con áreas verdes, piscinas y quinchos, desde Caja Los Héroes invitan a sus afiliados a aprovechar los días de verano con panoramas al aire libre a costos accesibles, sin necesidad de reserva previa en muchos de ellos.

