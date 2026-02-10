Tabilo arranca con el pie derecho el ATP de Buenos Aires y ahora se medirá ante el campeón defensor

Alejandro Tabilo (71°) continúa con las buenas sensaciones que dejó en la Copa Davis y este martes comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Buenos Aires.

El número uno de Chile venció en sets corridos por 7-6 y 6-3 al local Facundo Díaz Acosta (285°) en la primera ronda del cuadro principal.

Ahora, “Jano” no lo tendrá nada fácil si quiere avanzar a los cuartos de final, ya que deberá enfrentarse al campeón defensor del torneo, el brasileño Joao Fonseca 33° del mundo y tercer mejor sembrado del certamen.

Además, el triunfo de Tabilo se suma a lo realizado por el otro chileno en competencia, Tomás Barrios, quien también se instaló en los octavos de final tras avanzar por el retiro de su rival, Thiago Seyboth (197°). Ahora, el chillanejo se medirá ante el italiano Luciano Darderi (22°).

Ahora Tabilo se verá las caras con Fonseca este miércoles en busca de avanzar a los cuartos de final, en un partido que no arrancará antes de las 18:30 horas. En el caso de Barrios deberá esperar hasta el jueves para volver a las canchas.