;

Tabilo arranca con el pie derecho el ATP de Buenos Aires y ahora se medirá ante el campeón defensor

El chileno venció al local Facundo Díaz Acosta para instalarse en los octavos de final.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Alejandro Tabilo (71°) continúa con las buenas sensaciones que dejó en la Copa Davis y este martes comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Buenos Aires.

El número uno de Chile venció en sets corridos por 7-6 y 6-3 al local Facundo Díaz Acosta (285°) en la primera ronda del cuadro principal.

Ahora, “Jano” no lo tendrá nada fácil si quiere avanzar a los cuartos de final, ya que deberá enfrentarse al campeón defensor del torneo, el brasileño Joao Fonseca 33° del mundo y tercer mejor sembrado del certamen.

Revisa también:

ADN

Además, el triunfo de Tabilo se suma a lo realizado por el otro chileno en competencia, Tomás Barrios, quien también se instaló en los octavos de final tras avanzar por el retiro de su rival, Thiago Seyboth (197°). Ahora, el chillanejo se medirá ante el italiano Luciano Darderi (22°).

Ahora Tabilo se verá las caras con Fonseca este miércoles en busca de avanzar a los cuartos de final, en un partido que no arrancará antes de las 18:30 horas. En el caso de Barrios deberá esperar hasta el jueves para volver a las canchas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad