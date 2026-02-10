;

Supermercados PriceSmart prepara su arribo a Chile: estas son las dos comunas de Santiago a las que llegará con sucursales

La firma estadounidense busca expandir su presencia en Sudamérica, donde actualmente solo tiene sucursales en Colombia.

Sebastián Escares

Cada vez está más cerca el debut de una nueva cadena de supermercados en Chile: PriceSmart. A mediados del 2025 la firma estadounidense confirmó su interés por desembarcar en nuestro país.

Ahora, su arribo a Chile es prácticamente una realidad, luego de que definieron las ubicaciones en donde instalarán sus primeras tiendas en el territorio nacional.

Con la iniciativa, la firma norteamericana busca expandir su presencia en Sudamérica, donde actualmente solo opera en Colombia a nivel continental.

¿En dónde abrirá PriceSmart sus primeras sucursales en Chile?

Las dos primeras sucursales de PriceSmart arribarán en la región Metropolitana, específicamente en las comunas de Las Condes y Peñalolén, según consignó Diario Financiero.

La cadena estaría afinando el último tramo de la documentación para instalarse en el Mall Plaza Los Dominicos. En tanto, en Peñalolén la empresa se ubicaría en las afueras de un centro comercial. Eso sí, aún no se ha confirmado la fecha en que abrirían las locaciones, señaló el medio antes citado.

No obstante, estas no serían las únicas locaciones que planea abrir la firma estadounidense ya que además de seguir expandiéndose en la capital, buscarían llegar a otras regiones del país.

Así funciona PriceSmart

PriceSmart tiene una forma distinta de operar en comparación a un supermercado común y corriente. De hecho, funciona como un club de compras por membresía, es decir, es obligatorio pagar una cuota anual para ser socio y acceder a las tiendas. La membresía fluctuaría entre los US$40 y los US$80, según señaló el medio antes citado.

En tanto, la empresa funciona bajo un formato de venta por volumen en espacios tipo bodega. En lugar de encontrar unidades pequeñas de productos, predominan los formatos familiares o de paquetes, los cuales reducen el costo unitario.

La oferta de productos está enfocada en frutas, verduras, carnes artículos de hogar, tecnología y electrodomésticos. Además, existen servicios complementarios como ópticas, farmacias, entre otros.

