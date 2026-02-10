Vecinos de Cochamó inician toma indefinida de camino: acusan incumplimientos en obras viales

Organizaciones sociales y vecinos de la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, iniciaron este martes una toma indefinida de la ruta V-69, como medida de presión ante la falta de respuestas de las autoridades regionales frente al deterioro y abandono del camino.

Se trata de una ruta clave para la conectividad del territorio en la que, producto de la falta de mantención, se han registrado varios accidentes fatales. El último cobró la vida de 4 turistas santiaguinos.

Entre las principales demandas se encuentra la entrega de información clara y oficial sobre el proyecto de asfaltado Pucheguín–Cascajal–Puente 3, el cumplimiento efectivo de los compromisos pendientes y la adopción urgente de medidas de seguridad para resguardar a vecinos, estudiantes y servicios de emergencia.

Así lo dio a conocer Nataly Garcés, dirigente de los pescadores del sector y vocera de la movilización. “Nosotros necesitamos que el gobernador se haga presente aquí, y se comprometa realmente al asfalto, a las barreras de contenciones, a la limpieza del camino”, señaló.

“Si tú pasas por acá, por la ruta V-89, prácticamente ya no tienes visión, porque las matas están caídas, está estrecho el camino, y nosotros necesitamos el asfalto. Antes pasaba una vez al mes la máquina de asfalto, ahora llevamos tres meses sin que pase”, agregó.

Los vecinos recordaron que hace más de tres años se firmó un compromiso entre la Dirección de Vialidad y la comunidad para ejecutar mejoras en la ruta, el cual, aseguran, no presenta ni siquiera un 20% de avance, situación que califican como un grave incumplimiento y abandono institucional.

La movilización, de carácter pacífico, se mantendrá hasta que el Gobernador Regional y el Director Regional de Vialidad concurran al lugar para formalizar la creación de una mesa de trabajo con plazos, compromisos claros y responsables definidos, según señalaron a través de una declaración pública.