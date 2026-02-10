;

Vecinos de Cochamó inician toma indefinida de camino: acusan incumplimientos en obras viales

Los habitantes de la localidad reclaman por el pésimo estado de la ruta V-89, donde se han registrado una serie de accidentes con víctimas fatales.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Vecinos de Cochamó inician toma indefinida de camino: acusan incumplimientos en obras viales

Organizaciones sociales y vecinos de la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, iniciaron este martes una toma indefinida de la ruta V-69, como medida de presión ante la falta de respuestas de las autoridades regionales frente al deterioro y abandono del camino.

Se trata de una ruta clave para la conectividad del territorio en la que, producto de la falta de mantención, se han registrado varios accidentes fatales. El último cobró la vida de 4 turistas santiaguinos.

Entre las principales demandas se encuentra la entrega de información clara y oficial sobre el proyecto de asfaltado Pucheguín–Cascajal–Puente 3, el cumplimiento efectivo de los compromisos pendientes y la adopción urgente de medidas de seguridad para resguardar a vecinos, estudiantes y servicios de emergencia.

Así lo dio a conocer Nataly Garcés, dirigente de los pescadores del sector y vocera de la movilización. “Nosotros necesitamos que el gobernador se haga presente aquí, y se comprometa realmente al asfalto, a las barreras de contenciones, a la limpieza del camino”, señaló.

“Si tú pasas por acá, por la ruta V-89, prácticamente ya no tienes visión, porque las matas están caídas, está estrecho el camino, y nosotros necesitamos el asfalto. Antes pasaba una vez al mes la máquina de asfalto, ahora llevamos tres meses sin que pase”, agregó.

Los vecinos recordaron que hace más de tres años se firmó un compromiso entre la Dirección de Vialidad y la comunidad para ejecutar mejoras en la ruta, el cual, aseguran, no presenta ni siquiera un 20% de avance, situación que califican como un grave incumplimiento y abandono institucional.

La movilización, de carácter pacífico, se mantendrá hasta que el Gobernador Regional y el Director Regional de Vialidad concurran al lugar para formalizar la creación de una mesa de trabajo con plazos, compromisos claros y responsables definidos, según señalaron a través de una declaración pública.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad