Formó al nuevo talento de la U y así habla de su debut en el primer equipo: “Puede dar mucho más aún”

Universidad de Chile cayó 2-1 ante Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. No obstante, uno de los pocos aspectos positivos para los azules fue el debut profesional de Diego Vargas.

Con 19 años, el joven lateral izquierdo fue titular en reemplazo de Felipe Salomoni, quien se encontraba suspendido. El canterano azul cumplió una gran labor defensiva y ofensiva, aportando incluso una asistencia para el primer gol de Eduardo Vargas.

Uno de los que más celebró el estreno de Vargas en el profesionalismo fue Juan González, exentrenador de las divisiones inferiores de la U, quien dirigió al zaguero en su paso por la categoría Sub 14.

“En el periodo que yo trabajé en las inferiores de la U me tocó ser técnico de él. Pasé por diversas categorías y conocí varios perfiles de proyectos de futbolistas. Uno con la experiencia va agudizando la vista y ve que aparecen estos jugadores que en el futuro pueden ser una real alternativa para un primer equipo", comenzó declarando a ADN Deportes.

- En las inferiores de la U, ¿qué fue lo que captó su atención de Diego Vargas?

En el caso de Diego, su humildad para tener un grado de disciplina absoluto en el entrenamiento. Él era un verdadero ejemplo, un chico que se entrenaba muy bien, que tenía un carisma especial, muy dedicado, muy profesional. A tan corta edad, miraba el fútbol de una manera muy responsable y lo disfrutaba, principalmente. Era muy abierto a escuchar las indicaciones que uno le daba y creo que eso es fundamental a esa edad.

- ¿En qué series le tocó ver a Diego?

En la categoría Sub 12 y después en la Sub 14. Hay varios de esa generación, como Darío Osorio, Lucas Assadi y Diego que ahora está mostrando su capacidad. También hay otros chicos que vienen atrás, como Agustín Arce o Flavio Moya. Son varios chicos, pero en el caso de Diego era un proyecto de futbolista muy interesante que siempre lo mencioné y veía características en él que podían llevarlo en algún minuto a tener alguna posibilidad real de jugar en la U.

- ¿Qué destacaría de su juego como lateral izquierdo?

Diego a temprana edad mostró una capacidad para leer el juego de buena forma. Manejaba muy bien las distancias, creo que era de los jugadores más fuertes en los duelos defensivos. Siempre atento a cerrar, a marcar por dentro, principios básicos de los defensores. Son muchos conceptos defensivos que Diego a temprana edad los aplicaba y tan poca edad llama la atención. En ese periodo muchos están recién formándose e incluyendo esas conductas defensivas. Él las hacía de forma natural, pero también estaba dispuesto a aprenderlas rápido y a incluirlas. Su capacidad de aprendizaje rápido era destacable.

- ¿Pudo ver su debut?

Sí, por supuesto. Me alegro mucho por él porque creo que hizo un partido muy correcto. Aún le falta la confianza suficiente para mostrar más, porque tiene mucho más potencial, pero lo que mostró fue muy grato para todos. Verlo con esa personalidad, con esa capacidad de pararse a jugar el partido de igual manera y fue premiado con una buena asistencia. En el primer tiempo fue un agente ofensivo interesante.

- ¿Qué consejo le daría a Diego para mantener el rumbo en su carrera?

Siempre va a ser importante el apoyo familiar, que mantenga los pies sobre la tierra y que se genere más expectativas de la que están viviendo en el día a día. Sí que tenga el hambre de seguir creciendo, pero con humildad y disposición para su cuerpo técnico. No tengo duda de que los chicos que van apareciendo están ahí porque se han ido ganando un espacio con esfuerzo, trabajo, disciplina y mucha humildad. Ese es el camino para que pueda seguir buscando una consolidación en el corto tiempo.

- Con la suspensión de Felipe Salomoni y la reciente llegada de Marcelo Morales, ¿cree que este es el momento de que Diego se quede con el puesto?

Creo que el fútbol es de momentos. Salomoni está afuera, Marcelo llegó hace poco y creo que el cuerpo técnico quedó muy conforme con la presentación de Diego. Para mí respondió de muy buena forma y creo que puede dar mucho más aún. Él es muy capaz y a lo mejor si el técnico lo ve de esa forma y quedó conforme con su presentación, probablemente pueda tener una oportunidad de integrar el equipo titular o ser una alternativa muy válida.