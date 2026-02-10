Marcelo Salas golpea el mercado de la B con el último fichaje de Temuco: “Directo desde Primera División”

Deportes Temuco se alista con todo para su debut en la Primera B 2026. El equipo dirigido por Arturo Sanhueza visitará a Cobreloa el próximo lunes y buscará dar el primer paso hacia su gran objetivo: volver a la Primera División del fútbol chileno tras ocho años de ausencia.

Para esto, el elenco que preside Marcelo Salas se ha mantenido activo en el mercado de pases y en las últimas abrochó la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata del lateral derecho Brian Torrealba, procedente de Deportes Limache.

“¡Nuevo refuerzo albiverde! Directo desde primera división, llega a la defensa de Temuco Brian Torrealba; chileno de 28 años que proviene desde Deportes Limache y se desempeña como lateral derecho", anunció el ‘Pije’ en redes sociales.

El exseleccionado de La Roja Sub 17 y Sub 20 se suma al cuadro de la Región de la Araucanía tras un año irregular en Limache, donde jugó apenas 16 partidos y no fue convocado en varias ocasiones. Eso sí, convirtió un gol en la Liga de Primera ante Universidad de Chile.

Torrealba también cuenta con pasos por O’Higgins de Rancagua, club donde se formó, y Rangers de Talca.

Cabe destacar que Deportes Temuco había dado por cerrado su plantel para 2026, pero se vio obligado a salir nuevamente al mercado tras las lesiones de dos de sus nuevos refuerzos: el defensor Rodrigo González y el delantero Sebastián Molina, quien incluso debió ser operado.