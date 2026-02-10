Macaya responde a Boric por Sala Cuna: “Están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”

El senador Javier Macaya abordó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el proyecto de Sala Cuna , en las que el Mandatario acusó a la UDI de “inventar excusas” para no aprobar la iniciativa.

“Este es el único gobierno en el mundo que tiene 48 meses para despachar un proyecto así de complejo y se acuerda de este cuando lleva 47 semanas y media, y le faltan pocos días para terminar el año y empezar el receso legislativo”, dijo el legislador en Radio Duna.

Agencia UNO | El Presidente Gabriel Boric / Lukas Solis Ampliar

Luego, añadió que “como estrategia, cuando ya ves que el tiempo se te pasó, que no lo puso en su agenda y que no le puso urgencia, decide echarle la culpa a sus contradictorios ”.

“El Gobierno miente”

“Creo que están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores, porque el Gobierno miente cuando dice que la UDI ha bloqueado”, afirmó Javier Macaya.

En esa línea, remarcó que “nosotros queremos legislar, queremos reforma, pero bien hecha y sostenible, la prisa del gobierno no puede terminar siendo algo que se pague en un proyecto mal hecho que lo paguen las pymes ”.

“No se puede cerrar el tema sin resolver el financiamiento, la gestión, y cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas”, concluyó.