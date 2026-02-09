;

CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional: Calera y O’Higgins líderes, Colo Colo y la UC se recuperan, la U da pena

‘Cementeros’ y el ‘capo de provincia’ tiene campaña perfecta, mientras que los “grandes” festejaron, menos los azules.

Gonzalo Miranda

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO / Daniel Pino/AgenciaUno

El fútbol chileno en Primera División arrancó y ya no se detiene hasta diciembre. Este lunes por la noche, se disputó el último encuentro de la segunda fecha, por lo que las miradas de los hinchas se trasladaron a la tabla de posiciones.

Ella indica que la Liga de Primera tiene dos líderes: Unión La Calera y O’Higgins, ambos con campaña perfecta después de dos partidos. Más atrás aparecen Audax Italiano, Universidad Católica y Deportes Limache con cuatro unidades.

Colo Colo se recuperó del golpe en el debut y ya tiene tres puntos junto a Coquimbo Unido, Huachipato, Cobresal y la Universidad de Concepción.

El que lo pasa mal en este inicio, es la Universidad de Chile. Los azulez no dan una con ‘Paqui’ Meneghini y solo tienen una unidad en la decimotercera posición. Solo superan a Palestino, Deportes Concepción y Everton, que tampoco han ganado.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026

Recuerda que los partidos de la Liga de Primera, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

