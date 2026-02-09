El fútbol chileno en Primera División arrancó y ya no se detiene hasta diciembre. Este lunes por la noche, se disputó el último encuentro de la segunda fecha, por lo que las miradas de los hinchas se trasladaron a la tabla de posiciones.

Ella indica que la Liga de Primera tiene dos líderes: Unión La Calera y O’Higgins, ambos con campaña perfecta después de dos partidos. Más atrás aparecen Audax Italiano, Universidad Católica y Deportes Limache con cuatro unidades.

Colo Colo se recuperó del golpe en el debut y ya tiene tres puntos junto a Coquimbo Unido, Huachipato, Cobresal y la Universidad de Concepción.

El que lo pasa mal en este inicio, es la Universidad de Chile. Los azulez no dan una con ‘Paqui’ Meneghini y solo tienen una unidad en la decimotercera posición. Solo superan a Palestino, Deportes Concepción y Everton, que tampoco han ganado.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026

