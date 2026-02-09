;

AUDIO. “Cumplía con los cánones físicos que exige la FIFA. Siento que me retiré en mi peak y no cuando el fútbol me sacó”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Felipe González se refirió a su retiro obligatorio del arbitraje chileno.

Javier Catalán

Felipe González, exárbitro chileno

17:14

En Chile, los árbitros tienen fecha de vencimiento. Por norma de la ANFP, los jueces deben retirarse al cumplir 45 años y este 2026 esa regla dejó fuera a Felipe González.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el ahora exárbitro del fútbol chileno abordó su salida del referato, cómo ha enfrentado esta nueva etapa y cuestionó la obsoleta normativa que aún rige en el país.

“Un poco de nostalgia viendo a mis compañeros dirigiendo fin de semana tras fin de semana. Uno extraña la rutina, los entrenamientos, el rigor propio de las clases y el compañerismo cuando entrenamos en Quilín”, comenzó señalando el silbante, que cumplirá 46 años en marzo.

Respecto a la norma que lo obligó a dejar la profesión, explicó: “Hace años existía un reglamento interno dentro de la ANFP donde los árbitros se escogían por bolitas. Ese canon sigue obsoleto en la ANFP, junto con la norma donde los árbitros se retiran a los 45 años. FIFA y Conmebol ya eliminaron esta regla”.

“Lamentablemente tuvimos que salir por una norma que rige solamente en Chile. En Argentina se ven árbitros de 46 o 47 años que tienen el bagaje de haber dirigido distintos torneos. Solo en Chile existe esta norma. Se tenía que respetar, me fui y espero que se pueda ajustar el día de mañana”, añadió.

Además, aseguró que estaba en condiciones físicas de seguir arbitrando profesionalmente. “Cumplía con los cánones físicos que exige la FIFA, porque hasta el año pasado era árbitro internacional. Dirigí la Recopa entre Corinthians y Racing el año pasado. Siento que me retiré en mi peak y no cuando el fútbol me estaba retirando”, sentenció González.

