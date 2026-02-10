“Sospechoso y oportunista”: Defensa de Maripán sale al paso de informe de PDI en caso con Carmen Castillo

Este martes un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI complicó la situación judicial del futbolista Guillermo Maripán.

En el escrito estableció la responsabilidad del jugador de la Roja en la filtración de imágenes íntimas de su ex pareja, Carmen Castillo.

A través de un comunicado, la defensa de Guillermo Maripán respondió a la revelación del informe de la Policía de Investigaciones.

“El Sr. Guillermo Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia", explicaron en el escrito.

Desde la defensa agregaron que “son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile” y que “estamos frente a un informe preliminar, de entes auxiliares de la investigación, cuya filtración sólo da cuenta de los verdaderos móviles de la querellante”.

“Por lo demás, su descontextualización resulta evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa”, complementaron.

“Nos parece extremadamente sospechoso y oportunista...”

En otro de los puntos entregados en el comunicado, la defensa del futbolista de 31 años, se refirió directamente a Carmen Castillo, más conocida como Carmen Tuitera.

“Nos parece extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación a la causa civil, surja esta noticia sesgada en la prensa”, indicaron.

“Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con su historial de ”funas" y campañas de desprestigio", agregaron.

Para finalizar, el equipo defensor de Maripán explicó que esta filtración “viola gravemente la reserva investigativa y expone datos editados y parciales con el único fin de dañar”.

“Nuestros abogados presentaron la réplica correspondiente en la causa civil por hostigamiento, exigiendo responsabilidad plena por acciones difamatorias y manipuladoras”, cerraron.