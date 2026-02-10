VIDEO. Caos en La Serena: insólita promoción de bencinera provocó tacos kilométricos
Copec ofreció combustible gratis por una hora en una de sus sucursales, lo que generó la imprudencia de algunos automovilistas.
Caos en La Serena: insólita promoción de bencinera provocó tacos kilométricos
01:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este martes, Copec dio a conocer una promoción de combustible gratis por una hora en una de sus estaciones de servicio.
El hecho ocurrió específicamente en La Serena, en Av. Cuatro Esquinas con San Ramón, provocando tacos kilométricos por la aglomeración de automovilistas que intentaron conseguir un cupo.
Revisa también:
Además de la aglomeración se reportaron hechos de violencia entre conductores y hacia los transeúntes que circulaban por el lugar.
“Yo llamé a Carabineros y no me contestaron, encuentro que no puede ser que hagan esto sin la autoridad para que controlaran esto”, indicó una transeúnte en conversación con Radio ADN.
De acuerdo a información entregada por Copec fueron más de 100 personas las beneficiadas con el combustible gratis en La Serena.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.