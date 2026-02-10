;

Australiana de 57 años entra a los récord Guinness gracias a Chile: hizo una rutina a 5.834 metros de altura

Fiona Caffin entró en los registros luego de realizar una rutina de pole dance a mayor nivel de altura.

Nicolás Lara Córdova

Australiana de 57 años entra a los récord Guinness gracias a Chile: hizo una rutina a 5.834 metros de altura

Este lunes, el comité de los récord Guinness oficializó la hazaña lograda por la campeona mundial de Pole dancing, Fiona Caffin, a este tipo de baile a mayor nivel de altura.

En noviembre de 2025, la australiana de 57 años llegó hasta Chile para realizar su hazaña en el volcán Sairecabur de San Pedro de Atacama donde hizo una rutina de Pole Dance a 5.834 metros de altura sobre el nivel del mar.

Revisa también:

ADN

“Empecé a los 51- No estaba en forma, tenía sobrepeso y no había bailado ni hecho gimnasia desde mi infancia. Vi un Groupon de cuatro semanas y pensé: ‘Qué tan malo puede ser””, aseguró Caffin al sitio de los récord Guinness.

“Descubrí que había volcanes altos en Chile, no muy lejos de Buenos Aires, donde esperaba ir a competir en mi tercer Campeonato Mundial. Así que planifiqué el intento”, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Durante su rutina, que duró tres minutos, Fiona Caffin tuvo que soportar una temperatura de -12° y vientos de hasta 45 km/h.

“Todo estuvo bien durante los primeros 20 o 30 segundos, pero luego mis manos se secaron por la baja humedad y en mi primera inversión resbalé muy mal, tuve suerte de no golpearme la cabeza contra el suelo. Aguanté y continué, luchando contra el frío y la constante falta de agarre, hasta que realicé todos los movimientos que había planeado y que creía seguros”, cerró la artista.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad