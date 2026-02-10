Australiana de 57 años entra a los récord Guinness gracias a Chile: hizo una rutina a 5.834 metros de altura

Este lunes, el comité de los récord Guinness oficializó la hazaña lograda por la campeona mundial de Pole dancing, Fiona Caffin, a este tipo de baile a mayor nivel de altura.

En noviembre de 2025, la australiana de 57 años llegó hasta Chile para realizar su hazaña en el volcán Sairecabur de San Pedro de Atacama donde hizo una rutina de Pole Dance a 5.834 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Empecé a los 51- No estaba en forma, tenía sobrepeso y no había bailado ni hecho gimnasia desde mi infancia. Vi un Groupon de cuatro semanas y pensé: ‘Qué tan malo puede ser””, aseguró Caffin al sitio de los récord Guinness.

“Descubrí que había volcanes altos en Chile, no muy lejos de Buenos Aires, donde esperaba ir a competir en mi tercer Campeonato Mundial. Así que planifiqué el intento”, señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Durante su rutina, que duró tres minutos, Fiona Caffin tuvo que soportar una temperatura de -12° y vientos de hasta 45 km/h.

“Todo estuvo bien durante los primeros 20 o 30 segundos, pero luego mis manos se secaron por la baja humedad y en mi primera inversión resbalé muy mal, tuve suerte de no golpearme la cabeza contra el suelo. Aguanté y continué, luchando contra el frío y la constante falta de agarre, hasta que realicé todos los movimientos que había planeado y que creía seguros”, cerró la artista.