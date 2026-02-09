Este domingo, se jugó uno de los clásicos más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Por la cuarta fecha de la liga argentina, Huracán recibió a San Lorenzo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Antes del inicio del partido, se produjo un lamentable hecho de violencia. Cuando los jugadores del “Ciclón” terminaron de hacer los trabajos precompetitivos, pasaron por el túnel rumbo a camarines y en ese momento un hincha de Huracán le lanzó un manotazo al futbolista colombiano Diego Herazo.

Minutos más tarde, en el mismo sector, otro hincha escupió al arquero suplente de San Lorenzo, José Devecchi, mientras se dirigía al vestuario.

Finalmente, el encuentro lo ganó Huracán por la cuenta mínima, con solitario gol de Jordy Caicedo al minuto 50.

Revisa el video