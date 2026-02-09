Este domingo por la noche, Vélez Sarsfield se hizo respetar en su casa y derrotó 2-1 a Boca Juniors por la fecha 4 de la liga argentina, partido donde Diego Valdés se lució con una destacada actuación.

El volante nacional aportó dos asistencias y fue una de las figuras de la cancha. A los 66′, el chileno lanzó un centro desde la derecha que conectó Matías Pellegrini para marcar el 1-0. Dos minutos después, Valdés aprovechó los espacios y metió un pase filtrado para que Pellegrini anotara el 2-0.

¡¡DOBLETE EN UNA RÁFAGA!! En un lapso de DOS MINUTOS, Matías Pellegrini anotó por duplicado y le dio el triunfo a Vélez por 2-0 ante Boca en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/2tx1GBLU8Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Además, el ex Audax Italiano casi anota un golazo cuando el marcador estaba 0-0. En una jugada individual por la banda izquierda, se quitó a dos rivales de encima, enganchó y remató dentro del área, pero su disparo se fue desviado.

¡ERA UN GOLAZO, DIEGO!



Valdés se marcó una gran jugada individual ante Boca, definió y el balón pasó muy cerca del poste.



▶️ Mira nuestros partidos del 🇦🇷 #TorneoApertura en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/s5wWvZYzoH — ESPN Chile (@ESPNChile) February 9, 2026

Diego Valdés arrancó como titular y fue reemplazado a los 90+2′. El otro chileno que milita en Vélez, Claudio Baeza, también jugó desde el inicio y estuvo en cancha hasta los 84′.

Respecto a los futbolistas nacionales que están en Boca, Williams Alarcón fue suplente y no entró a la cancha, mientras que Carlos Palacios quedó fuera de la citación porque se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha.

Con este triunfo, Vélez Sarsfield quedó como puntero del torneo argentino con 10 unidades. Boca Juniors, por el momento, marcha quinto con 6 puntos.