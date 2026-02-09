VIDEOS. Dio dos asistencias y casi marca un golazo: Diego Valdés se lució ante Boca Juniors en triunfo de Vélez
El volante chileno fue clave en la victoria de su equipo por la liga argentina.
Este domingo por la noche, Vélez Sarsfield se hizo respetar en su casa y derrotó 2-1 a Boca Juniors por la fecha 4 de la liga argentina, partido donde Diego Valdés se lució con una destacada actuación.
El volante nacional aportó dos asistencias y fue una de las figuras de la cancha. A los 66′, el chileno lanzó un centro desde la derecha que conectó Matías Pellegrini para marcar el 1-0. Dos minutos después, Valdés aprovechó los espacios y metió un pase filtrado para que Pellegrini anotara el 2-0.
Además, el ex Audax Italiano casi anota un golazo cuando el marcador estaba 0-0. En una jugada individual por la banda izquierda, se quitó a dos rivales de encima, enganchó y remató dentro del área, pero su disparo se fue desviado.
Diego Valdés arrancó como titular y fue reemplazado a los 90+2′. El otro chileno que milita en Vélez, Claudio Baeza, también jugó desde el inicio y estuvo en cancha hasta los 84′.
Respecto a los futbolistas nacionales que están en Boca, Williams Alarcón fue suplente y no entró a la cancha, mientras que Carlos Palacios quedó fuera de la citación porque se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha.
Con este triunfo, Vélez Sarsfield quedó como puntero del torneo argentino con 10 unidades. Boca Juniors, por el momento, marcha quinto con 6 puntos.
