;

VIDEOS. Dio dos asistencias y casi marca un golazo: Diego Valdés se lució ante Boca Juniors en triunfo de Vélez

El volante chileno fue clave en la victoria de su equipo por la liga argentina.

Daniel Ramírez

@velez

@velez

Este domingo por la noche, Vélez Sarsfield se hizo respetar en su casa y derrotó 2-1 a Boca Juniors por la fecha 4 de la liga argentina, partido donde Diego Valdés se lució con una destacada actuación.

El volante nacional aportó dos asistencias y fue una de las figuras de la cancha. A los 66′, el chileno lanzó un centro desde la derecha que conectó Matías Pellegrini para marcar el 1-0. Dos minutos después, Valdés aprovechó los espacios y metió un pase filtrado para que Pellegrini anotara el 2-0.

Además, el ex Audax Italiano casi anota un golazo cuando el marcador estaba 0-0. En una jugada individual por la banda izquierda, se quitó a dos rivales de encima, enganchó y remató dentro del área, pero su disparo se fue desviado.

Diego Valdés arrancó como titular y fue reemplazado a los 90+2′. El otro chileno que milita en Vélez, Claudio Baeza, también jugó desde el inicio y estuvo en cancha hasta los 84′.

Respecto a los futbolistas nacionales que están en Boca, Williams Alarcón fue suplente y no entró a la cancha, mientras que Carlos Palacios quedó fuera de la citación porque se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha.

Con este triunfo, Vélez Sarsfield quedó como puntero del torneo argentino con 10 unidades. Boca Juniors, por el momento, marcha quinto con 6 puntos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad