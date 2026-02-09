La histórica presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl no solo destacó por su potente mensaje latino y sus guiños políticos, sino también por una presencia chilena que pasó más desapercibida, pero que tuvo impacto global: el diseñador Diego Cajas Parra fue parte del equipo creativo que confeccionó el vestuario que lució Lady Gaga durante el espectáculo.

Radicado en Nueva York, el creativo integra el equipo de la firma Luar, marca neoyorquina con raíces latinas que estuvo a cargo del diseño del vestido utilizado por la estrella pop en el escenario del Levi’s Stadium.

El creativo chileno ya había trabajado anteriormente con Lady Gaga, participando en la elaboración del recordado catsuit rojo que la artista vistió en Saturday Night Live en 2025.

En esta ocasión, su participación se dio en el contexto de uno de los eventos televisivos más vistos del planeta. “Fue un desafío enorme, pero también una experiencia única. Es muy significativo que un espectáculo liderado por un artista latino tenga detrás a tantos creativos de nuestra comunidad”, señaló a Viste la Calle.

Lady Gaga took the stage for a surprise appearance during Bad Bunny's Super Bowl halftime show. 💃 pic.twitter.com/onG0OOa0Gq — New York Post (@nypost) February 9, 2026

“Soy inmigrante ilegal”

Diego Cajas nació en Puente Alto y estudió diseño de vestuario en Inacap, en la sede de Ñuñoa. En 2020 emigró a Estados Unidos en plena pandemia, sin redes ni residencia regular, y logró abrirse camino en una industria altamente competitiva. Su ingreso a Luar marcó un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole trabajar con figuras de alto perfil internacional.

“ Soy inmigrante ilegal, y creo que es importante mencionarlo, porque conseguir trabajo y vivienda en esta situación es extremadamente difícil”, relató en marzo del 2025 a País ADN, luego que su nombre atrajera el foco por su colaboración con la “madre monstruo” en SNL.

“Trabajar en una firma así en Nueva York es muy político. Hay mucha resistencia”, sumó en aquel entonces, en referencia al difícil momento que viven los inmigrantes latinos en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El trabajo del diseñador chileno se sumó a otros guiños a Chile durante el show, como la aparición de Pedro Pascal en la escenografía y la mención explícita del país en el mensaje final de Bad Bunny, que recorrió simbólicamente todo el continente.

Así, el Super Bowl 2026 no solo fue una vitrina para la música latina, sino también para el talento chileno que, desde distintos frentes, sigue dejando huella en los escenarios más grandes del mundo.