Superó a Kendrick Lamar y Usher: Bad Bunny rompe récord histórico de audiencia en el Super Bowl

La presentación del puertorriqueño superó las audiencias de todos los “medio tiempo” anteriores, rompiendo el récord que hasta entonces ostentaba Lamar.

Pablo Castillo

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 8: Bad Bunny performs. (Photo by Kevin Sabitus/Getty Images)

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 8: Bad Bunny performs. (Photo by Kevin Sabitus/Getty Images)

Bad Bunny marcó un antes y un después en el Super Bowl. El artista puertorriqueño no solo se convirtió en el primer latino en liderar el show de medio tiempo, sino que además firmó la presentación más vista en la historia del evento.

El espectáculo estuvo cargado de sorpresas. Lady Gaga apareció en escena para reinterpretar su tema “Die With A Smile” en clave de salsa, antes de compartir un baile con el propio Bad Bunny.

Ricky Martin también dijo presente, interpretando una canción desde una de las icónicas sillas blancas que protagonizan la portada del álbum Debí tirar más fotos.

Según cifras entregadas por NBC, el show alcanzó una audiencia de 135,4 millones de espectadores, superando el récord previo que había impuesto Kendrick Lamar en el Super Bowl 59, en 2025, con 133,5 millones de visualizaciones.

En ese contexto, Billboard elaboró una lista de los espectáculos de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl en la que Kendrick Lamar secunda al nuevo rey y los Black Eyed Peas quedan en el puesto once.

Ranking:

  • Bad Bunny (2026) – 135,4 millones
  • Kendrick Lamar (2025) – 133,5 millones
  • Usher (2024) – 123,4 millones
  • Rihanna (2023) – 121 millones
  • Katy Perry (2015) – 121 millones
  • Lady Gaga (2017) – 117,5 millones
  • Coldplay (2016) – 115,5 millones
  • Bruno Mars (2014) – 115,3 millones
  • Madonna (2012) – 114 millones
  • Beyoncé (2013) – 110,8 millones
  • Black Eyed Peas (2012) – 110,2 millones

