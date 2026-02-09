;

Reputación empresarial y sostenibilidad: el vínculo entre las empresas, las prácticas sostenibles y el riesgo del “greenwashing”

El panel de sostenibilidad de Plaza ADN está integrado por Kathy Müller, de Acción Empresas, y Víctor Caro, jefe de Economía Ambiental del ministerio de Medioambiente.

ADN Radio

Reputación empresarial y sostenibilidad: el vínculo entre las empresas, las prácticas sostenibles y el riesgo del “greenwashing”

La visión en las empresas y el mundo financiero de las prácticas sostenibles como elementos clave para el negocio. Junto a Lucía López, el análisis del panel de Sostenibilidad integrado por Kathy Müller, de Acción Empresas, y Víctor Caro, jefe de Economía Ambiental del ministerio de Medioambiente.

Müller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresa, entrega los resultados del último reporte de sostenibilidad y que muestra vinculas las empresas su reputación con las acciones de sostenibilidad y cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor estratégico para el desarrollo del negocio de las empresas al largo plazo.

Revisa también:

ADN

Adicionalmente, junto al jefe de Economía Ambiental del ministerio de Medioambiente conversan sobre el fantasma del “greenwashing”, es decir, hacer acciones que imitan conductas responsables con el entorno de cara al consumidor. Cómo evitarlo y la importancia orientar a las organizaciones para que la sostenibilidad esté en el centro de gestión de negocios.

El panel de sostenibilidad conversa sobre la incorporación en el mundo financiero de conceptos como ESG o ASG (ambiental-social-gobernanza) para evaluar los riesgos de un negocio y de la necesidad de generar más mecanismos de orientación para el consumo responsable, ante la falta de información sobre prácticas sostenibles que reclaman los consumidores.

Finalmente, optimismo o pesimismo ante el desmantelamiento en EEUU de normativas o instituciones encargadas de informar sobre prácticas sostenibles y del impacto de proyectos en la salud del ambiente y de las personas, y cómo esas decisiones se podrían trasladar a otros países.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad