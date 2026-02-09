Reputación empresarial y sostenibilidad: el vínculo entre las empresas, las prácticas sostenibles y el riesgo del “greenwashing”

La visión en las empresas y el mundo financiero de las prácticas sostenibles como elementos clave para el negocio. Junto a Lucía López, el análisis del panel de Sostenibilidad integrado por Kathy Müller, de Acción Empresas, y Víctor Caro, jefe de Economía Ambiental del ministerio de Medioambiente.

Müller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresa, entrega los resultados del último reporte de sostenibilidad y que muestra vinculas las empresas su reputación con las acciones de sostenibilidad y cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor estratégico para el desarrollo del negocio de las empresas al largo plazo.

Adicionalmente, junto al jefe de Economía Ambiental del ministerio de Medioambiente conversan sobre el fantasma del “greenwashing”, es decir, hacer acciones que imitan conductas responsables con el entorno de cara al consumidor. Cómo evitarlo y la importancia orientar a las organizaciones para que la sostenibilidad esté en el centro de gestión de negocios.

El panel de sostenibilidad conversa sobre la incorporación en el mundo financiero de conceptos como ESG o ASG (ambiental-social-gobernanza) para evaluar los riesgos de un negocio y de la necesidad de generar más mecanismos de orientación para el consumo responsable, ante la falta de información sobre prácticas sostenibles que reclaman los consumidores.

Finalmente, optimismo o pesimismo ante el desmantelamiento en EEUU de normativas o instituciones encargadas de informar sobre prácticas sostenibles y del impacto de proyectos en la salud del ambiente y de las personas, y cómo esas decisiones se podrían trasladar a otros países.