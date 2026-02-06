Subsidios habitacionales 2026: revisa las fechas clave para postular a casa propia, arriendo y arreglos
Para postular con éxito, especialistas recomiendan conocer con anticipación las fechas, requisitos y documentación exigida.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio a conocer el calendario de subsidios habitacionales 2026, con llamados que permitirán acceder a la casa propia, beneficios de arriendo y programas de mejoramiento.
Para postular con éxito, especialistas recomiendan conocer con anticipación las fechas, requisitos y documentación exigida en cada programa.
Casa propia y compra de vivienda
DS49 – Fondo Solidario de Elección de Vivienda
- Para quiénes: familias sin vivienda y en situación de mayor vulnerabilidad.
- Requisitos generales: estar en el Registro Social de Hogares (RSH), no ser propietario y cumplir con los tramos exigidos.
- Cómo postular: de forma colectiva mediante comités o en llamados individuales proyectados para julio y octubre en proyectos en desarrollo.
- Clave: contar con una Entidad Patrocinante en postulaciones colectivas.
DS01 – Subsidio Sectores Medios
- Para quiénes: familias de ingresos medios que buscan comprar vivienda nueva o usada.
- Requisitos: ahorro mínimo acreditado antes del cierre (30 de abril o 30 de octubre según llamado), no tener vivienda y cumplir con puntaje RSH.
- Fechas: cierres en mayo y noviembre.
- Clave: tener preaprobación bancaria o capacidad de crédito.
DS120 – Leasing Habitacional
- Para quiénes: hogares que desean arrendar con opción de compra.
- Requisitos: evaluación financiera y gestión directa con inmobiliarias.
- Postulación: disponible todo el año con cupos limitados.
Subsidios de arriendo
DS52 – Subsidio de Arriendo
- Para quiénes: familias que necesitan apoyo para pagar arriendo mensual.
- Requisitos: RSH vigente, ingresos dentro del tramo permitido y ahorro mínimo.
- Fechas: postulaciones regulares entre mayo y junio; llamado especial en agosto para personas mayores y personas con discapacidad.
- Clave: contrato de arriendo formal o búsqueda activa de vivienda.
Arriendo a Precio Justo
- Para quiénes: familias que buscan acceder a proyectos con arriendo regulado.
- Fechas: convocatoria proyectada para septiembre.
- Requisitos: cumplir condiciones socioeconómicas definidas por el programa.
Revisa también
Mejoramiento y ampliación de viviendas
DS27 – Mejoramiento de Viviendas y Barrios
- Para quiénes: propietarios que requieren ampliaciones, eficiencia energética o mejoras comunitarias.
- Requisitos: acreditar propiedad o autorización, diagnóstico técnico y proyecto aprobado.
- Fechas: postulaciones desde abril y mayo según línea; cierres de selección entre septiembre y diciembre.
- Incluye: ampliaciones, acondicionamiento térmico, mejoras en condominios y equipamiento comunitario.
DS10 – Habitabilidad Rural (mejoramiento y ampliación)
- Para quiénes: familias en sectores rurales que buscan mejorar viviendas existentes.
- Fechas: postulaciones entre abril y noviembre.
- Requisitos: acreditar residencia rural, propiedad o uso del terreno y evaluación técnica del proyecto.
Vivienda rural y construcción
DS10 – Habitabilidad Rural (construcción)
- Para quiénes: familias que buscan construir en zonas rurales.
- Fechas: llamados desde marzo con cierres durante el año; convocatorias especiales para pueblos indígenas y territorios priorizados.
- Requisitos: terreno apto para construcción, RSH vigente y proyecto técnico aprobado.
Revisa con atención las fechas y requisitos de cada programa en el sitio web del Minvu, ya que las fechas son tentativas y podrían cambiar durante el año. Además, en la plataforma redviviendayciudad.cl, encontrarás a Minga, una asistente virtual que responderá todas tus preguntas y que puede recomendarte qué subsidio es el más adecuado para ti.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.