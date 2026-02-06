;

Subsidios habitacionales 2026: revisa las fechas clave para postular a casa propia, arriendo y arreglos

Para postular con éxito, especialistas recomiendan conocer con anticipación las fechas, requisitos y documentación exigida.

Javiera Rivera

Subsidios habitacionales 2026: revisa las fechas clave para postular a casa propia, arriendo y arreglos

Subsidios habitacionales 2026: revisa las fechas clave para postular a casa propia, arriendo y arreglos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio a conocer el calendario de subsidios habitacionales 2026, con llamados que permitirán acceder a la casa propia, beneficios de arriendo y programas de mejoramiento.

Para postular con éxito, especialistas recomiendan conocer con anticipación las fechas, requisitos y documentación exigida en cada programa.

Casa propia y compra de vivienda

DS49 – Fondo Solidario de Elección de Vivienda

  • Para quiénes: familias sin vivienda y en situación de mayor vulnerabilidad.
  • Requisitos generales: estar en el Registro Social de Hogares (RSH), no ser propietario y cumplir con los tramos exigidos.
  • Cómo postular: de forma colectiva mediante comités o en llamados individuales proyectados para julio y octubre en proyectos en desarrollo.
  • Clave: contar con una Entidad Patrocinante en postulaciones colectivas.

DS01 – Subsidio Sectores Medios

  • Para quiénes: familias de ingresos medios que buscan comprar vivienda nueva o usada.
  • Requisitos: ahorro mínimo acreditado antes del cierre (30 de abril o 30 de octubre según llamado), no tener vivienda y cumplir con puntaje RSH.
  • Fechas: cierres en mayo y noviembre.
  • Clave: tener preaprobación bancaria o capacidad de crédito.

DS120 – Leasing Habitacional

  • Para quiénes: hogares que desean arrendar con opción de compra.
  • Requisitos: evaluación financiera y gestión directa con inmobiliarias.
  • Postulación: disponible todo el año con cupos limitados.

Subsidios de arriendo

DS52 – Subsidio de Arriendo

  • Para quiénes: familias que necesitan apoyo para pagar arriendo mensual.
  • Requisitos: RSH vigente, ingresos dentro del tramo permitido y ahorro mínimo.
  • Fechas: postulaciones regulares entre mayo y junio; llamado especial en agosto para personas mayores y personas con discapacidad.
  • Clave: contrato de arriendo formal o búsqueda activa de vivienda.

Arriendo a Precio Justo

  • Para quiénes: familias que buscan acceder a proyectos con arriendo regulado.
  • Fechas: convocatoria proyectada para septiembre.
  • Requisitos: cumplir condiciones socioeconómicas definidas por el programa.

Mejoramiento y ampliación de viviendas

DS27 – Mejoramiento de Viviendas y Barrios

  • Para quiénes: propietarios que requieren ampliaciones, eficiencia energética o mejoras comunitarias.
  • Requisitos: acreditar propiedad o autorización, diagnóstico técnico y proyecto aprobado.
  • Fechas: postulaciones desde abril y mayo según línea; cierres de selección entre septiembre y diciembre.
  • Incluye: ampliaciones, acondicionamiento térmico, mejoras en condominios y equipamiento comunitario.

DS10 – Habitabilidad Rural (mejoramiento y ampliación)

  • Para quiénes: familias en sectores rurales que buscan mejorar viviendas existentes.
  • Fechas: postulaciones entre abril y noviembre.
  • Requisitos: acreditar residencia rural, propiedad o uso del terreno y evaluación técnica del proyecto.

Vivienda rural y construcción

DS10 – Habitabilidad Rural (construcción)

  • Para quiénes: familias que buscan construir en zonas rurales.
  • Fechas: llamados desde marzo con cierres durante el año; convocatorias especiales para pueblos indígenas y territorios priorizados.
  • Requisitos: terreno apto para construcción, RSH vigente y proyecto técnico aprobado.

Revisa con atención las fechas y requisitos de cada programa en el sitio web del Minvu, ya que las fechas son tentativas y podrían cambiar durante el año. Además, en la plataforma redviviendayciudad.cl, encontrarás a Minga, una asistente virtual que responderá todas tus preguntas y que puede recomendarte qué subsidio es el más adecuado para ti.

