El mejor país para los visitantes: la estrategia que convirtió a Chile en campeón mundial del turismo aventura / Jose Francisco Zuniga

La semana pasada nos enteramos de un nuevo premio para el turismo chileno que se relaciona con nuestra naturaleza, el World Travel Awards 2025 a Mejor Destino Aventura del Mundo.

Estos galardones son reconocidos como los premios Oscar del Turismo, Chile compitió en esa categoría con un destino preseleccionado de cada región del mundo y estuvo en nominado en otras seis categorías.

Pero este no es el único reconocimiento que ha recibido Chile por su turismo en los últimos años, uno de los más importantes es el de los propios viajeros que han elegido nuestros diversos paisajes como destino de viaje.

Lo que dicen los números

El turismo en Chile experimentó un gran aumento en 2025. Se registraron más de 3.1 millones de turistas internacionales en el primer semestre, un alza del 32.6% respecto a 2024, lo que nos ha transformado en uno de los destinos favoritos de la región por la diversidad de oferta que mezcla paisaje y experiencias.

En este capítulo de Plaza ADN, Lucía López conversó con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo sobre la exitosa gestión basada en la estrategia de Turismo Sostenible 2035 que se diseñó colaborativamente junto a comunidades y personas vinculadas a la industria del turismo de todas las regiones.

La subsecretaria aprovechó de hacer un llamado a no dejar de fortalecer esta actividad económica que genera miles de empleos al año y contribuye a cuidar el entorno, cultura y tradiciones de muy distintos territorios a lo largo y ancho de nuestro país.