;

El mejor país para los visitantes: la estrategia que convirtió a Chile en campeón mundial del turismo aventura

En Plaza ADN, Lucía López conversó con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, sobre la gestión basada en la estrategia de Turismo Sostenible 2035.

ADN Radio

El mejor país para los visitantes: la estrategia que convirtió a Chile en campeón mundial del turismo aventura

El mejor país para los visitantes: la estrategia que convirtió a Chile en campeón mundial del turismo aventura / Jose Francisco Zuniga

La semana pasada nos enteramos de un nuevo premio para el turismo chileno que se relaciona con nuestra naturaleza, el World Travel Awards 2025 a Mejor Destino Aventura del Mundo.

Estos galardones son reconocidos como los premios Oscar del Turismo, Chile compitió en esa categoría con un destino preseleccionado de cada región del mundo y estuvo en nominado en otras seis categorías.

Pero este no es el único reconocimiento que ha recibido Chile por su turismo en los últimos años, uno de los más importantes es el de los propios viajeros que han elegido nuestros diversos paisajes como destino de viaje.

Lo que dicen los números

El turismo en Chile experimentó un gran aumento en 2025. Se registraron más de 3.1 millones de turistas internacionales en el primer semestre, un alza del 32.6% respecto a 2024, lo que nos ha transformado en uno de los destinos favoritos de la región por la diversidad de oferta que mezcla paisaje y experiencias.

En este capítulo de Plaza ADN, Lucía López conversó con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo sobre la exitosa gestión basada en la estrategia de Turismo Sostenible 2035 que se diseñó colaborativamente junto a comunidades y personas vinculadas a la industria del turismo de todas las regiones.

La subsecretaria aprovechó de hacer un llamado a no dejar de fortalecer esta actividad económica que genera miles de empleos al año y contribuye a cuidar el entorno, cultura y tradiciones de muy distintos territorios a lo largo y ancho de nuestro país.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad