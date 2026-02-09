;

“Habría comido algunas partes de la víctima”: los macabros detalles del caso de canibalismo que golpea a la cárcel de La Serena

Un interno murió tras ser atacado por su compañero de celda y existen indicios de antropofagia.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Twenty47studio

Un estremecedor caso se investiga al interior del Complejo Penitenciario de La Serena, luego de que un interno fuera encontrado muerto en su celda con lesiones atribuibles a la intervención de terceros y con indicios que apuntan a un posible episodio de antropofagia (acto de consumir carne humana por parte de otros seres humanos).

El hecho quedó al descubierto durante la mañana del domingo, en el procedimiento habitual de desencierro, cuando funcionarios de Gendarmería hallaron sin vida a un reo al interior del recinto ubicado en el sector de Huachalalume.

Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso inmediato al Ministerio Público.

ADN

MoreISO

Hasta el penal concurrió el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezado por el fiscal Eduardo Yáñez, junto a un equipo multidisciplinario compuesto por un abogado, un analista criminal y un profesional de atención a víctimas y testigos.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por la Fiscalía, la víctima, identificada por las iniciales F.S.S.R., habría sido atacada por su compañero de celda, M.I.F.M., ambos internos sentenciados y de nacionalidad chilena. El ataque se habría producido mediante un arma cortopunzante en el cuello, provocándole la muerte en el lugar.

Lo que ha generado mayor conmoción es que, tras el homicidio, el presunto autor habría ingerido partes del cuerpo de la víctima. “Y dentro de lo llamativo, con posterioridad al ataque habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello. Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal”, indicó Yáñez.

Desde Gendarmería confirmaron que el interno imputado fue trasladado de inmediato a un recinto de máxima seguridad como medida preventiva, además de la apertura de un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades internas. Asimismo, se informó a la familia del fallecido.

La Fiscalía no descarta que en los próximos días se concrete la formalización de la investigación, a medida que avancen las diligencias y peritajes clave en este impactante caso.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad