“Habría comido algunas partes de la víctima”: los macabros detalles del caso de canibalismo que golpea a la cárcel de La Serena

Un estremecedor caso se investiga al interior del Complejo Penitenciario de La Serena, luego de que un interno fuera encontrado muerto en su celda con lesiones atribuibles a la intervención de terceros y con indicios que apuntan a un posible episodio de antropofagia (acto de consumir carne humana por parte de otros seres humanos).

El hecho quedó al descubierto durante la mañana del domingo, en el procedimiento habitual de desencierro, cuando funcionarios de Gendarmería hallaron sin vida a un reo al interior del recinto ubicado en el sector de Huachalalume.

Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso inmediato al Ministerio Público.

MoreISO Ampliar

Hasta el penal concurrió el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezado por el fiscal Eduardo Yáñez, junto a un equipo multidisciplinario compuesto por un abogado, un analista criminal y un profesional de atención a víctimas y testigos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por la Fiscalía, la víctima, identificada por las iniciales F.S.S.R., habría sido atacada por su compañero de celda, M.I.F.M., ambos internos sentenciados y de nacionalidad chilena. El ataque se habría producido mediante un arma cortopunzante en el cuello, provocándole la muerte en el lugar.

Lo que ha generado mayor conmoción es que, tras el homicidio, el presunto autor habría ingerido partes del cuerpo de la víctima. “Y dentro de lo llamativo, con posterioridad al ataque habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello. Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal”, indicó Yáñez.

Desde Gendarmería confirmaron que el interno imputado fue trasladado de inmediato a un recinto de máxima seguridad como medida preventiva, además de la apertura de un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades internas. Asimismo, se informó a la familia del fallecido.

La Fiscalía no descarta que en los próximos días se concrete la formalización de la investigación, a medida que avancen las diligencias y peritajes clave en este impactante caso.