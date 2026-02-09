“Estoy actualmente desvinculado de la ANFP... Por norma interna, corresponde retirarme”

La temporada 2025 fue la última de Felipe González como árbitro profesional en el fútbol chileno. Este 2026, el juez se retiró de la actividad por una norma interna de la ANFP, que establece que los réferis pueden dirigir hasta los 45 años. González cumplirá 46 en marzo.

“Estoy actualmente desvinculado de la ANFP. No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco, dado que la vida del arbitraje profesional es hasta los 45 años. Por norma interna, corresponde retirarme”, señaló Felipe González en una reciente entrevista con LUN.

“Hasta el año pasado yo cumplía con todos los requisitos para el parche FIFA. Pruebas físicas, teóricas y por rendimiento. Además, dirigí la final de la Recopa Sudamericana y la final de la Supercopa entre Colo Colo y la U en el Santa Laura. Estaba en el peak de mi carrera”, comentó el colegiado sobre el buen año que tuvo en el ámbito laboral durante 2025.

Una nueva vida fuera de las canchas

Tras dejar el arbitraje profesional, Felipe González contó a qué se dedica actualmente. “Trabajo en BancoEstado. Cumplo un rol de gestor de contratos con empresas externas (...) Yo estudié Gestión en Servicios Financieros en mención Pyme y paralelamente estudié para ser árbitro”, mencionó.

“Después del retiro de un juez, hay muy poco campo laboral, dado que le dieron toda su vida al arbitraje. La mayoría son profesores de Educación Física y te piden experiencia. Es complejo retirarse”, explicó el réferi.

“Felizmente yo siempre tuve otra pega, en el único banco con rol social”, concluyó González.