México. “Con mucha tristeza les compartimos...”: confirman muerte de Juan Antonio Domínguez, un conocido comentarista deportivo de Televisa

La noticia fue informada por su familia y cercanos.

Javier Méndez

“Con mucha tristeza les compartimos...”: confirman muerte de Juan Antonio Domínguez, un conocido comentarista deportivo de Televisa

El mundo de las comunicaciones en México está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, reconocido comentarista de TUDN y Televisa. El analista deportivo murió a los 50 años luego de librar una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue ratificada por su hermana y colegas de profesión durante la madrugada del 5 de febrero.

Domínguez, quien era una voz emblemática en la cobertura del fútbol mexicano, se encontraba bajo tratamiento médico debido a complicaciones de salud que arrastraba desde hace un tiempo.

Antes de consolidarse en los medios, tuvo un paso por las canchas como jugador de los Arroceros de Cuautla en la década de los 90. Tras su retiro, heredó la pasión de su padre por los micrófonos, destacando por su análisis clínico en las transmisiones de equipos como Cruz Azul.

Diversas figuras y organismos, como la Federación Mexicana de Futbol expresaron sus condolencias.

