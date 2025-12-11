;

Acá, el campeón no lidera: esta es la lista de pilotos mejor pagados en la Fórmula 1 según Forbes

La temporada 2025 llegó a su final y si bien Lando Norris es el nuevo campeón del mundo, en las finanzas, estuvo lejos.

Gonzalo Miranda

Lista de pilotos mejor pagados en la Fórmula 1

Lista de pilotos mejor pagados en la Fórmula 1

El pasado domingo, en los Emiratos Árabes Unidos, la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su final con un apasionante título para Lando Norris. El británico de McLaren se consagró como el mejor del mundo, quitándole la corona a Max Verstappen.

Pese a consolidarse como el mejor piloto de la Fórmula 1, el británico estuvo lejos de poder ganar en otro raking: los mejores pagados del 2025.

Según lo revelado por Forbes, Max Verstappen de Red Bull consiguió el primer lugar por cuarta temporada consecutiva con US$ 76 millones en ganancias, entre su sueldo base, más premios y objetivos logrados.

El segundo fue Lewis Hamilton. Si bien fue un año traumático para el inglés en su primera temporada con Ferrari, el siete veces campeón del mundo sigue siendo uno de los mejores pagados del mundo, ahora con US$ 70.5 millones.

El podio lo cierra el actual campeón del mundo. Lando Norris ganó US$ 57.5 millones de la divisa norteamericana tras un 2025 que lo consagró como el mejor de todos.

Los pilotos mejor pagados del 2025 en la Fórmula 1

  1. Max Verstappen – US$ 76.0 millones
  2. Lewis Hamilton – US$ 70.5 millones
  3. Lando Norris – US$ 57.5 millones
  4. Oscar Piastri – US$ 37.5 millones
  5. Charles Leclerc – US$ 30.0 millones
  6. Fernando Alonso – US$ 26.5 millones
  7. George Russell – US$ 26.0 millones
  8. Lance Stroll – US$ 13.5 millones
  9. Carlos Sainz – US$ 13.0 millones
  10. Kimi Antonelli – US$ 12.5 millones

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad