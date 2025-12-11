Acá, el campeón no lidera: esta es la lista de pilotos mejor pagados en la Fórmula 1 según Forbes

El pasado domingo, en los Emiratos Árabes Unidos, la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su final con un apasionante título para Lando Norris. El británico de McLaren se consagró como el mejor del mundo, quitándole la corona a Max Verstappen.

Pese a consolidarse como el mejor piloto de la Fórmula 1, el británico estuvo lejos de poder ganar en otro raking: los mejores pagados del 2025.

Según lo revelado por Forbes, Max Verstappen de Red Bull consiguió el primer lugar por cuarta temporada consecutiva con US$ 76 millones en ganancias, entre su sueldo base, más premios y objetivos logrados.

El segundo fue Lewis Hamilton. Si bien fue un año traumático para el inglés en su primera temporada con Ferrari, el siete veces campeón del mundo sigue siendo uno de los mejores pagados del mundo, ahora con US$ 70.5 millones.

El podio lo cierra el actual campeón del mundo. Lando Norris ganó US$ 57.5 millones de la divisa norteamericana tras un 2025 que lo consagró como el mejor de todos.

Los pilotos mejor pagados del 2025 en la Fórmula 1

Max Verstappen – US$ 76.0 millones Lewis Hamilton – US$ 70.5 millones Lando Norris – US$ 57.5 millones Oscar Piastri – US$ 37.5 millones Charles Leclerc – US$ 30.0 millones Fernando Alonso – US$ 26.5 millones George Russell – US$ 26.0 millones Lance Stroll – US$ 13.5 millones Carlos Sainz – US$ 13.0 millones Kimi Antonelli – US$ 12.5 millones