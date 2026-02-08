Vuelven las lluvias: estas son las regiones que tendrán precipitaciones y nieve en los próximos días / zpagistock

Las condiciones meteorológicas en Chile darán un giro durante esta segunda semana de febrero.

Según adelantó Meteored, se espera el avance de sistemas frontales que traerán alivio al calor extremo de las últimas jornadas.

El pronóstico indica que las precipitaciones se activarán en regiones del norte, centro y sur de Chile.

El fenómeno más llamativo será la llegada de un ciclón extratropical, el cual impactará directamente en sectores del sur y centro sur a partir de la mitad de la semana.

En el norte, la intensificación de la alta de Bolivia generará lluvias abundantes, especialmente desde el miércoles 11. Se calculan montos entre 5 y 8 mm en partes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Además, se prevén chubascos de nieve en la cordillera nortina hacia el viernes 13 de febrero.

En el extremo austral, la Región de Aysén vivirá un descenso térmico marcado, con temperaturas que podrían situarse 15 ºC por debajo del promedio. Esto provocará que las lluvias se transformen en aguanieve y nieve en sectores elevados durante el martes 10 de febrero.

La formación de un ciclón extratropical traerá lluvias abundantes entre la noche del jueves y la mañana del viernes a Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Biobío y Ñuble.