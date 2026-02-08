;

FOTOS. Camila Vallejo celebra el primer cumpleaños de su hijo con emotivo mensaje

La ministra compartió imágenes y palabras dedicadas a Rafael, destacando sus primeros avances.

Verónica Villalobos

Camila Vallejo celebra el primer cumpleaños de su hijo con emotivo mensaje

Camila Vallejo celebra el primer cumpleaños de su hijo con emotivo mensaje / Sebastian Beltran Gaete

Santiago

La ministra Camila Vallejo vivió una jornada especial al celebrar el primer año de vida de su hijo menor, Rafael, fruto de su matrimonio con el músico Abel Zicavo. A través de sus redes sociales, la autoridad publicó fotografías y un mensaje cargado de ternura para conmemorar la fecha.

En su publicación, Vallejo expresó el profundo cariño que siente por su hijo y destacó lo rápido que ha pasado el tiempo desde su nacimiento. También compartió con orgullo algunos de los hitos recientes del pequeño, como sus primeros pasos y palabras, reflejando la emoción propia de esta etapa.

La ministra además dedicó palabras a la relación entre Rafael y su hermana mayor, Adela, resaltando el vínculo cercano entre ambos y el ambiente familiar que los rodea. Según manifestó, la llegada del niño significó una multiplicación del amor en su hogar.

“Mi nenito, monito, guaguito bebé, peloncito de mi corazón, el jueves cumpliste tu primer año de vida y yo no puedo más de amor y orgullo” partió diciendo.

Cómo pasa de rápido el tiempo! Diste tus primeros 12 pasitos y ya definitivamente te lanzaste a la vida, no hay semana que no aprendas a hacer 10 cosas nuevas, a descubrir con tu hermosa y pícara sonrisa que hay un mundo lleno de cositas interesantes que meterte a la boca, agitar con tus manitos o lanzar hacia el piso, ya dices pa-pá y ma-má pero todos sabemos que tu persona favorita es tu hermana, qué bellos hermanos son!” añadió.

“Si, Definitivamente el amor solo se multiplicó con tu llegada y va inundando cada rincón de nuestras vidas. Gracias por tus arrumaquitos, por tu risa, por tu inagotable simpatía, gracias por acariciarnos el corazón en cada nuevo día y recordarnos la belleza de la vida. Te amamos!” expuso.

