Mujer apuñaló a su exesposo tras enterarse de que sacrificó a sus perros en Inglaterra

Un tribunal en Inglaterra revisó el caso de Claire Bridger, de 64 años, quien apuñaló a su exesposo luego de enterarse de que los perros que compartían habían sido sacrificados. El hecho ocurrió en julio de 2025 en la localidad de Taverham.

Según su testimonio, al llegar a la vivienda y notar la ausencia de los animales, recibió la confirmación de que habían sido sacrificados. La mujer declaró que sufrió una fuerte alteración emocional y que recuerda de manera fragmentada lo ocurrido después, momento en que atacó a su exmarido con un cuchillo que llevaba en su vehículo.

Durante el juicio se reprodujo parte de una llamada a emergencias en la que se escucha a la acusada gritar “¡Mataste a mis perros!”, reflejando el impacto emocional del momento. La pareja se había separado meses antes y mantenía un proceso de mediación, mientras los animales permanecían temporalmente al cuidado del hombre.

El jurado la absolvió del cargo de intento de asesinato al estimar que no hubo intención de matar, pero sí la declaró culpable de lesiones intencionales. La sentencia será dada a conocer en marzo, cuando el tribunal determine la pena correspondiente.