“Lo dejé machucado hasta por si acaso”: vecina de Algarrobo se llenó de elogios por enfrentar a ladrones de casas del sector

En medio de una ola de robos en el sector de El Canelo, en Algarrobo, una residente relató los violentos enfrentamientos que ha protagonizado para defender el sector.

La mujer aseguró que se ha encarado con delincuentes en más de una ocasión debido a la inseguridad que azota a la zona en temporada estival.

“Aquí en el sector de Las Petras antiguamente era una parte tranquila, no existía robo. Podías dejar toda la noche una bicicleta y amanecía al otro día. Ahora, no puedes dejar ni una planta”, dijo a Meganoticias.

“Si no fuera por la María, tendríamos más robos. Es la que está pendiente de todo. Ha agarrado a un montón de delicuentes”, relató otra residente del sector al hablar con el programa Mucho Gusto.

“Yo me he enfrentado”, aseguró la aludida, antes de relatar un enfrentamiento de 2025, cuando sintió un ruido en su casa y resultó ser un antisocial intentando colarse. “Ni me pregunte cómo lo dejé, machucado hasta por si acaso”, recordó.

“Esa es la manera de defender mi casa, son mis cosas. Yo no voy a dejar que un delincuente se meta con ellas y defiendo a todos los vecinos que están aquí”, añadió.

Las reacciones en las redes sociales

“Muy bien señora”, “María, eres la mejor vecina, tkm” y "Ojalá nunca le pase nada malo a la Sra. María, que valientemente se enfrenta a los delincuentes, Dios la proteja“, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes sociales.