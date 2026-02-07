;

Exfuncionaria de Gendarmería es acusada de apropiarse de más de $18 millones en vales de colación

El CDE presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de documentos públicos.

Santiago

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra una exfuncionaria de Gendarmería de Chile por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y administración desleal.

Según la acción judicial, la mujer, quien se desempeñaba como secretaria en el Departamento de Monitoreo Telemático, habría sustraído 5.108 vales de colación entre mayo de 2018 y marzo de 2019, lo que representa un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de pesos.

El organismo sostiene que, aprovechando la confianza de su cargo, la imputada alteraba planillas de rendición y aumentaba de forma artificial el número de beneficiarios. Además, se le acusa de falsificar la firma de su jefe directo y de otros funcionarios que se encontraban con licencia médica.

La situación quedó al descubierto en 2019, cuando se revisó la caja fuerte bajo su custodia y se detectó que no había vales disponibles, pese a que los registros indicaban que debía existir un saldo. El caso es investigado por la justicia tras la presentación realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía.

