Secuestro de la madre de Savannah Guthrie: sangre en la casa, marcapasos desconectado y millonaria recompensa

Se trata de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que desapareció desde su domicilio, en un caso que incluso motivó el ofrecimiento de apoyo total por parte del gobierno de Donald Trump.

Ruth Cárcamo

Imagen de la izquierda: Getty Images

Fue la noche del 31 de enero cuando Nancy Guthrie –madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa ‘TODAY’ de la cadena NBC–, desapareció desde la casa donde vive sola, ubicada en Arizona, Estados Unidos.

Esto dio inicio a una intensa búsqueda por parte de las autoridades, que calificaron el caso como un secuestro. En el porche del domicilio de la mujer, los investigadores hallaron sangre cuyo análisis de ADN confirmó que le pertenece.

Según los primeros antecedentes, una cámara del timbre de la casa de Nancy Guthrie fue desconectada y retirada. Después, el software del sistema detectó a una persona frente al dispositivo, pero no existe ningún video disponible de ese momento.

Recompensa y apoyo del gobierno

A lo anterior se suma que, posteriormente, el marcapasos de la mujer de 84 años dejó de estar conectado a su teléfono. Pese a ello, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo que continúan trabajando bajo la hipótesis de que Nancy sigue viva.

Este jueves, el agente especial a cargo del FBI, Heith Janke, anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la recuperación de la mujer “y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”.

Finalmente, la secretaria de prensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, informó que el presidente estadounidense “habló directamente” con Savannah Guthrie, y le ofreció el apoyo del gobierno federal, consignó BBC.

