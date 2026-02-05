Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5383 del jueves 5 de febrero
Hoy, la Polla Chilena de Beneficiencia repartirá $4.100 millones de pesos entre los ganadores de las diferentes categorías.
Este jueves 5 de febrero, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, en donde entregó un nuevo pozo.
El sorteo número 5383 del Loto entregó un pozo acumulado de $4.100 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Loto: $240 millones
- Recargado: $120 millones
- Revancha: $200 millones
- Desquite: $720 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5383 del Loto
- Loto: 12, 21, 30, 20, 15, 2
- Comodín: 31
- Multiplicador: 7
- Recargado: 15, 7, 6, 8, 9, 36
- Revancha: 8, 31, 40, 35, 7, 17
- Desquite: 14, 28, 29, 20, 1, 5
Jubilazo
- 9, 33, 12, 30, 1, 16
- 4, 17, 6, 25, 31, 38
- 20, 18, 39, 31, 24, 5
- 34, 5, 20, 21, 26, 12
- 35, 19, 38, 10, 6, 39
- 21, 10, 22, 6, 16, 18
- 7, 18, 38, 2, 6, 40
Jubilazo 50 años
- 17, 7, 12, 9, 26, 38
- 19, 35, 24, 8, 4, 36
- 20, 6, 23, 25, 13, 18
