Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5383 del jueves 5 de febrero / AILEN DÍAZ

Este jueves 5 de febrero, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, en donde entregó un nuevo pozo.

El sorteo número 5383 del Loto entregó un pozo acumulado de $4.100 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Loto: $240 millones

Recargado: $120 millones

Revancha: $200 millones

Desquite: $720 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5383 del Loto

Loto: 12, 21, 30, 20, 15, 2

Comodín: 31

Multiplicador: 7

Recargado: 15, 7, 6, 8, 9, 36

Revancha: 8, 31, 40, 35, 7, 17

Desquite: 14, 28, 29, 20, 1, 5

Jubilazo

9, 33, 12, 30, 1, 16

4, 17, 6, 25, 31, 38

20, 18, 39, 31, 24, 5

34, 5, 20, 21, 26, 12

35, 19, 38, 10, 6, 39

21, 10, 22, 6, 16, 18

7, 18, 38, 2, 6, 40

Jubilazo 50 años