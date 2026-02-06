México enviará ayuda humanitaria a Cuba mientras negocia eventual envío de petróleo sin sufrir sanciones de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviarán un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes, mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos.

Cabe recordar que la isla enfrenta una profunda crisis energética y de carencias, agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

En ese contexto, el gobierno mexicano reconoció que detuvo los envíos de petróleo a Cuba, aunque aseguró que seguirá enviando ayuda humanitaria, en momentos en que Donald Trump amenaza con aranceles a quienes suministren combustibles al país caribeño.

Sheinbaum: “No queremos que haya sanciones para México”

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la asistencia a la isla será enviada “si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos pidieron”.