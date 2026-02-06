México enviará ayuda humanitaria a Cuba mientras negocia eventual envío de petróleo sin sufrir sanciones de EE.UU.
La isla enfrenta una crisis energética tras el corte de combustible desde Venezuela, en medio de amenazas arancelarias de Trump a países que le suministren petróleo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviarán un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes, mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos.
Cabe recordar que la isla enfrenta una profunda crisis energética y de carencias, agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.
En ese contexto, el gobierno mexicano reconoció que detuvo los envíos de petróleo a Cuba, aunque aseguró que seguirá enviando ayuda humanitaria, en momentos en que Donald Trump amenaza con aranceles a quienes suministren combustibles al país caribeño.
Sheinbaum: “No queremos que haya sanciones para México”
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la asistencia a la isla será enviada “si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos pidieron”.
Asimismo, afirmó que “los trabajos diplomáticos” continuaban para reanudar los envíos de petróleo. “Obviamente no queremos que haya sanciones para México (...) estamos en ese proceso de diálogo”, añadió.
