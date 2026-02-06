;

México enviará ayuda humanitaria a Cuba mientras negocia eventual envío de petróleo sin sufrir sanciones de EE.UU.

La isla enfrenta una crisis energética tras el corte de combustible desde Venezuela, en medio de amenazas arancelarias de Trump a países que le suministren petróleo.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviarán un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes, mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos.

Cabe recordar que la isla enfrenta una profunda crisis energética y de carencias, agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

Revisa también

ADN

En ese contexto, el gobierno mexicano reconoció que detuvo los envíos de petróleo a Cuba, aunque aseguró que seguirá enviando ayuda humanitaria, en momentos en que Donald Trump amenaza con aranceles a quienes suministren combustibles al país caribeño.

Sheinbaum: “No queremos que haya sanciones para México”

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la asistencia a la isla será enviada “si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos pidieron”.

Asimismo, afirmó que “los trabajos diplomáticos” continuaban para reanudar los envíos de petróleo. “Obviamente no queremos que haya sanciones para México (...) estamos en ese proceso de diálogo”, añadió.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad