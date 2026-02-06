;

ADN Hoy. Gobierno rechaza nuevo retiro de AFP para afectados por los incendios: “No tiene sentido una política de ese tipo”

En ADN Hoy, el ministro de Hacienda instó a no volver a la idea de que, cuando un grupo enfrenta una emergencia, “esas personas se tengan que ayudar a sí mismas”, enfatizando que es el Estado quien debe apoyar.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Nicolás Grau, ministro de Hacienda - ADN Hoy

Entrevista a Nicolás Grau, ministro de Hacienda - ADN Hoy

26:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió –en conversación con ADN Hoy a la propuesta planteada por algunos parlamentarios de permitir un nuevo retiro de AFP para los afectados por los incendios forestales.

En detalle, el secretario de Estado descartó la posibilidad: “No tiene ningún sentido una política de ese tipo para ese problema. Si existe una emergencia, lo que tiene que ocurrir, y es lo que está ocurriendo, es que el Estado apoye a las personas que sufrieron esa situación”.

Revisa también

ADN

“Hay más de 4 mil personas que, en muy pocos días, recibieron sus bonos de ayuda temprana, y además están recibiendo distintas posibilidades para tener viviendas transitorias, en algunos casos la vivienda propiamente tal”, añadió.

“No volver a esta idea”

En esa línea, el ministro detalló que también “pusimos por primera vez la posibilidad de que se le entregue recursos a las personas para que ellas mismas puedan empezar su proceso de construcción”.

ADN

Agencia UNO | Imagen de la remoción de escombros en la localidad de Punta de Parra / Rodrigo Fuica

“Tenemos que entre todos apoyar rápidamente a las familias, y no volver a esta idea de que cuando existe una situación adversa a un grupo específico, esas personas se tengan que ayudar a sí mismas, que es lo que ocurre con un retiro”, sostuvo.

Finalmente, Nicolás Grau remarcó la importancia de que “las políticas públicas se diseñen de la mejor manera posible para los temas que se enfrentan ahora”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad