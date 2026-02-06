El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió –en conversación con ADN Hoy– a la propuesta planteada por algunos parlamentarios de permitir un nuevo retiro de AFP para los afectados por los incendios forestales.

En detalle, el secretario de Estado descartó la posibilidad: “No tiene ningún sentido una política de ese tipo para ese problema. Si existe una emergencia, lo que tiene que ocurrir, y es lo que está ocurriendo, es que el Estado apoye a las personas que sufrieron esa situación”.

“Hay más de 4 mil personas que, en muy pocos días, recibieron sus bonos de ayuda temprana, y además están recibiendo distintas posibilidades para tener viviendas transitorias , en algunos casos la vivienda propiamente tal”, añadió.

“No volver a esta idea”

En esa línea, el ministro detalló que también “pusimos por primera vez la posibilidad de que se le entregue recursos a las personas para que ellas mismas puedan empezar su proceso de construcción”.

Agencia UNO | Imagen de la remoción de escombros en la localidad de Punta de Parra / Rodrigo Fuica Ampliar

“Tenemos que entre todos apoyar rápidamente a las familias, y no volver a esta idea de que cuando existe una situación adversa a un grupo específico, esas personas se tengan que ayudar a sí mismas, que es lo que ocurre con un retiro”, sostuvo.

Finalmente, Nicolás Grau remarcó la importancia de que “las políticas públicas se diseñen de la mejor manera posible para los temas que se enfrentan ahora”.