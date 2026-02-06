;

Era guardia de seguridad y le cayó una puerta de acero encima: años después recibirá millonaria indemnización

La justicia determinó que el “accidente era inevitable” debido a que la única puerta disponible y estaba en “mal estado”.

José Campillay

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial

En mayo de 2022 se dio a conocer un caso tan grave como llamativo: una puerta de acero cayó sobre una guardia de seguridad mientras cumplía con su jornada laboral en La Serena.

El hecho ocurrió mientras la trabajadora realizaba su turno en una firma dedicada al mercado del acero, específicamente cuando manipulaba la única puerta de acceso disponible, la cual se desplomó debido a fallas estructurales graves.

Al caer sobre su cuerpo, la mujer sufrió daños severos que requirieron intervención quirúrgica con celeridad. En esa línea, desde la Mutual de Seguridad certificaron un grado de incapacidad permanente del 25%, derivada de una artodesis instrumentada T11-L1, dolor lumbar crónico post fractura, y a epicrisis hospitalaria; siendo parte de las consecuencias más significativas.

Revisa también:

ADN

Hoy, un par de años más tarde y tras la realización de los trámites legales pertinentes, el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena condenó a dos empresas involucradas en el incidente a pagar una millonaria multa.

El fallo judicial enfatizó que la víctima, hoy de 53 años, no contribuyó al accidente, enfatizando en que “manipuló la única puerta de acceso” y “necesariamente debía utilizarla, por lo que el accidente era inevitable encontrándose la puerta en mal estado”.

Responsabilidad compartida de las empresas

El magistrado Cristián Álvarez Mercado fundamentó la condena compartida de las dos firmas directamente vinculadas al suceso.

Se apunta a la negligencia de Servicios en Materias Inherentes de Seguridad Privada Roxana Muñoz Godoy E.I.R.L., donde laboraba directamente la guardia, y Aceros del Norte SA, donde se regía bajo un subcontrato.

“La puerta de acero que cayó sobre la demandante presentaba fallas estructurales, por lo que se estableció la responsabilidad tanto de la empresa para la cual prestaba servicios directamente y también para la empresa que prestaba servicios bajo régimen de subcontratación”, precisó el juez.

Según el tribunal, ambas entidades vulneraron su deber de seguridad al no entregar los elementos necesarios para proteger a la empleada.

Monto de la compensación

Las compañías deberán abonar $7.300.000 por lucro cesante, más $15.000.000 por daño moral, sumando una reparación total que busca resarcir las secuelas físicas y emocionales de la víctima.

De esta manera, se deja en claro que este tipo de fallos judiciales en materia laboral busca no solo indemnizar, sino también prevenir riesgos similares en entornos subcontratados, donde las cadenas de responsabilidad suelen diluirse.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad