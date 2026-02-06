“Era el sucesor de Marcelo Díaz en la U”: el lamento de Johnny Herrera por el nuevo fichaje de Colo Colo

Esta semana, Colo Colo confirmó las incorporaciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes ya se unieron a los trabajos de Fernando Ortiz.

Sobre el exmediocampista de Everton, hace unos años fue opción en Universidad de Chile, pero nunca se concretó su llegada al cuadro azul.

Uno de los que lamentó esta situación fue Johnny Herrera, quien habló sobre Madrid tras su fichaje en Colo Colo. “Era el reemplazante natural de Marcelo Díaz”, señaló en su rol de comentarista en TNT Sports.

El exportero de la U elogió el nivel técnico del jugador de 30 años, con quien compartió camarín en Sausalito, pero hizo una salvedad sobre el puesto que ocuparía en Colo Colo.

“Estuvo toda su vida en Everton. Es muy buen jugador. Lo tuve de compañero. Pero no tiene nada que ver con lo que juega Esteban Pavez. Es un interior que llega al área, como un 8 antiguo”, comentó el “Samurái”.

“Es normal que no lo pongan de inmediato. Recién viene llegando. Como dije, es un gran jugador… pero ahora es un examigo jaja”, concluyó Johnny Herrera.