Carlos Palacios vuelve a entrenar en Boca Juniors y revelan la fecha para su regreso a las canchas

El volante chileno ya trabaja con balón y comienza a dejar atrás la lesión en su rodilla derecha que no le ha permitido ver acción en este 2026

Un verdadero calvario es el que ha vivido Carlos Palacios en este inicio de 2026 con Boca Juniors, donde todavía no ha podido jugar producto de una lesión.

El volante chileno sufre desde el comienzo de la pretemporada “Xeneize” una sinovitis en su rodilla derecha, lo que ni siquiera le ha permitido entrenar a la par de sus compañeros durante casi un mes.

Sin embargo, este drama del ex Colo Colo podría estar cerca de terminar, ya que en los últimos días ha ido sumando trabajos con balón en las prácticas del conjunto “Oro y Cielo”.

Eso sí, desde Argentina apuntan a que Claudio Úbeda todavía tendrá que esperar para contar con la “Joya”, y que no estará disponible para el duelo de este domingo 8 de febrero ante Vélez Sarsfield.

Según lo reportado por TyC Sports, se espera que Carlos Palacios vuelva a ver acción recién a fines de febrero, donde lo ideal sería contar con él para el partido ante Racing Club el viernes 20 del mes mencionado.

