Tristeza por muerte de ícono del deporte motor en Chile: este fue su aporte al automovilismo

La comunidad automovilística de la Patagonia despide a un referente histórico, quien fue pionero del Gran Premio de la Hermandad.

El deporte motor en el extremo sur de Chile vive una profunda tristeza. Desde Punta Arenas, llega la noticia de la partida de Hugo Cuevas, conocido popularmente como “Parrita”, quien falleció tras un delicado cuadro de salud.

Su partida marca el fin de una era para la afición tuerca, que pierde a uno de sus máximos exponentes históricos. Cuevas fue un pionero del automovilismo, participando en 1974 de la primera edición del Gran Premio de la Hermandad.

Según informan medios locales, Cuevas entró a la historia por haber participado de la prueba disputada en agosto de 1974 junto a Roberto Aqueveque como copiloto con un Ford Ranchero.

Cuevas compartió pista con grandes nombres del automovilismo fueguino como Esteban Capković, Mario Bitelly y Goyco Maslov. Con ellos protagonizó duelos memorables que aún son recordados por los aficionados. Su presencia en el TC Fuego fue constante.

En la comunidad automovilística magallánica surge con fuerza la propuesta entre los fanáticos y dirigentes: que la próxima versión del Gran Premio de la Hermandad sea bautizada con el nombre de Hugo “Parra” Cuevas.

