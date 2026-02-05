;

“Me asaltaron cinco personas con palo y cuchillo... En esos momentos no hay que ser loco y decir ‘les pego igual’”

El destacado karateca chileno, Rodrigo Rojas, reflexionó sobre el uso del karate en contextos ajenos a la competencia deportiva.

Daniel Ramírez

“Me asaltaron cinco personas con palo y cuchillo... En esos momentos no hay que ser loco y decir ‘les pego igual’”

“Me asaltaron cinco personas con palo y cuchillo... En esos momentos no hay que ser loco y decir ‘les pego igual’” / Sebastian Beltran Gaete

El destacado karateca chileno, Rodrigo Rojas, se sinceró sobre algunos episodios de su vida personal en donde utilizó el karate para defenderse fuera del ámbito competitivo.

En diálogo con Emol, el campeón panamericano explicó que, si bien su principio es evitar la confrontación, hay veces en que la situación se vuelve insostenible, especialmente ante actos de provocación o faltas de respeto graves.

“Yo intento escaparme de esas situaciones, pero hay algunas en las que te ves sobrepasado y no queda otra. He tenido que resolver el tema. Hay gente que te busca y llega un momento en que, si te buscan, te van a encontrar”, señaló el deportista de 35 años.

Revisa también:

ADN

“Para mí, por ejemplo, una falta de respeto a una pareja no la voy a tolerar. A la tercera o a la cuarta no voy a esperar”, agregó.

Asimismo, Rojas recordó un asalto que sufrió hace un tiempo, en el que fue abordado por varias personas que estaban armadas. En esa ocasión, optó por no oponer resistencia física. “Era imposible, pero es saber usar karate, saber decidir si tienes que actuar o no. Me asaltaron cinco personas con un palo y un cuchillo en la mano. Tampoco soy Superman”, comentó.

“Estar en esos momentos de alta presión, de tener que tomar una decisión correcta, no ser un loco y decir ‘les pego igual’, también es una correcta decisión cuando no tienes opciones de defensa. Indica un buen entrenamiento”, concluyó el karateca nacional.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad