“Me asaltaron cinco personas con palo y cuchillo... En esos momentos no hay que ser loco y decir ‘les pego igual’” / Sebastian Beltran Gaete

El destacado karateca chileno, Rodrigo Rojas, se sinceró sobre algunos episodios de su vida personal en donde utilizó el karate para defenderse fuera del ámbito competitivo.

En diálogo con Emol, el campeón panamericano explicó que, si bien su principio es evitar la confrontación, hay veces en que la situación se vuelve insostenible, especialmente ante actos de provocación o faltas de respeto graves.

“Yo intento escaparme de esas situaciones, pero hay algunas en las que te ves sobrepasado y no queda otra. He tenido que resolver el tema. Hay gente que te busca y llega un momento en que, si te buscan, te van a encontrar”, señaló el deportista de 35 años.

“Para mí, por ejemplo, una falta de respeto a una pareja no la voy a tolerar. A la tercera o a la cuarta no voy a esperar”, agregó.

Asimismo, Rojas recordó un asalto que sufrió hace un tiempo, en el que fue abordado por varias personas que estaban armadas. En esa ocasión, optó por no oponer resistencia física. “Era imposible, pero es saber usar karate, saber decidir si tienes que actuar o no. Me asaltaron cinco personas con un palo y un cuchillo en la mano. Tampoco soy Superman”, comentó.

“Estar en esos momentos de alta presión, de tener que tomar una decisión correcta, no ser un loco y decir ‘les pego igual’, también es una correcta decisión cuando no tienes opciones de defensa. Indica un buen entrenamiento”, concluyó el karateca nacional.