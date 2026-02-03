Hasta 4 de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse a nivel mundial, según la OMS

Hasta cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían evitarse si se redujera la exposición a factores de riesgo prevenibles, de acuerdo con un nuevo análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).

El estudio, basado en datos de 185 países, estima que en 2022 el 37% de los nuevos diagnósticos —unos 7,1 millones de casos— estuvo asociado a causas prevenibles, como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, la inactividad física, entre otras.

Según el informe, el tabaco es el principal factor de riesgo evitable, responsable del 15% de los nuevos casos, seguido de las infecciones (10%) y el alcohol (3%). Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentran cerca de la mitad de los casos prevenibles a nivel mundial.

“Este es el primer análisis global que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir”, señaló el doctor Ilbawi, jefe del equipo de Control del Cáncer de la OMS.

El informe también revela diferencias por sexo y región. A nivel global, el 45% de los nuevos casos en hombres se atribuye a factores prevenibles, frente al 30% en mujeres, mientras que la carga varía de forma significativa entre distintas zonas del mundo.

Para la doctora Isabelle Soerjomataram, del CIIC, abordar estos factores representa una oportunidad clave para reducir la carga de la enfermedad. “Actuar sobre las causas prevenibles es una de las herramientas más eficaces para disminuir la incidencia del cáncer”, afirmó.