;

Hasta 4 de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse a nivel mundial, según la OMS

El estudio estima que más de siete millones de casos de cáncer registrados en 2022 estuvieron asociados a causas prevenibles.

Javiera Rivera

Hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse a nivel mundial, según la OMS

Hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse a nivel mundial, según la OMS / wutwhanfoto

Hasta cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían evitarse si se redujera la exposición a factores de riesgo prevenibles, de acuerdo con un nuevo análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).

El estudio, basado en datos de 185 países, estima que en 2022 el 37% de los nuevos diagnósticos —unos 7,1 millones de casos— estuvo asociado a causas prevenibles, como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, la inactividad física, entre otras.

Según el informe, el tabaco es el principal factor de riesgo evitable, responsable del 15% de los nuevos casos, seguido de las infecciones (10%) y el alcohol (3%). Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentran cerca de la mitad de los casos prevenibles a nivel mundial.

Revisa también

ADN

“Este es el primer análisis global que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir”, señaló el doctor Ilbawi, jefe del equipo de Control del Cáncer de la OMS.

El informe también revela diferencias por sexo y región. A nivel global, el 45% de los nuevos casos en hombres se atribuye a factores prevenibles, frente al 30% en mujeres, mientras que la carga varía de forma significativa entre distintas zonas del mundo.

Para la doctora Isabelle Soerjomataram, del CIIC, abordar estos factores representa una oportunidad clave para reducir la carga de la enfermedad. “Actuar sobre las causas prevenibles es una de las herramientas más eficaces para disminuir la incidencia del cáncer”, afirmó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad