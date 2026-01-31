;

VIDEOS. Royal Rumble 2026 de la WWE: Roman Reigns y Liv Morgan se alzan como los grandes ganadores del evento de lucha libre

Por otra parte, el austríaco Gunther retiró de la profesión a AJ Style. La campeona femenina, Stephanie Vaquer, no apareció.

Gonzalo Miranda

Roman Reigns se alzó como el ganador del Royal Rumble 2026

Roman Reigns se alzó como el ganador del Royal Rumble 2026

Este sábado por la noche, en el King Abdullah Financial District de Riad en Arabia Saudita, se disputó la versión 2026 del popular evento de la WWE, Royal Rumble, con varios resultados más que atractivos camino al Wrestlemania 42.

En ello, los resultados más atractivos pasaron por las victorias de Roman Reigns y Liv Morgan en las “Batallas Reales” masculina y femenina, respectivamente.

El norteamericano, de familia samoana, se quedó con la victoria principal al eliminar a Randy Orton y Gunther, quienes sorprendieron con sus salidas. De esta manera, Reigns podrá desafiar a Drew McIntyre (campeón indiscutido) o a CM Punk (campeón mundial pesado) en abril.

Previamente, Liv Morgan llegó hasta el final junto a Sol Ruca y Tiffany Stratton, pero traicionando a Ráquel Rodríguez minutos antes, se quedó con el boleto para desafíar en Wrestlemania a Jade Cargill (campeona WWE) o a la chilena Stephanie Vaquer (campeona femenina mundial).

En otros resultados, Drew McIntyre superó a Sami Zayn para retener el título de campeón indiscutido de la WWE, mientras que Gunther “retiró” de la lucha libre a AJ Style.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad