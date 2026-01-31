Este sábado por la noche, en el King Abdullah Financial District de Riad en Arabia Saudita, se disputó la versión 2026 del popular evento de la WWE, Royal Rumble, con varios resultados más que atractivos camino al Wrestlemania 42.

En ello, los resultados más atractivos pasaron por las victorias de Roman Reigns y Liv Morgan en las “Batallas Reales” masculina y femenina, respectivamente.

El norteamericano, de familia samoana, se quedó con la victoria principal al eliminar a Randy Orton y Gunther, quienes sorprendieron con sus salidas. De esta manera, Reigns podrá desafiar a Drew McIntyre (campeón indiscutido) o a CM Punk (campeón mundial pesado) en abril.

Previamente, Liv Morgan llegó hasta el final junto a Sol Ruca y Tiffany Stratton, pero traicionando a Ráquel Rodríguez minutos antes, se quedó con el boleto para desafíar en Wrestlemania a Jade Cargill (campeona WWE) o a la chilena Stephanie Vaquer (campeona femenina mundial).

¡QUÉ LUCHA!@YaOnlyLivvOnce acaba de asegurar su boleto a WrestleMania 🔥 pic.twitter.com/HnFdH48RNA — WWE Español (@wweespanol) January 31, 2026

En otros resultados, Drew McIntyre superó a Sami Zayn para retener el título de campeón indiscutido de la WWE, mientras que Gunther “retiró” de la lucha libre a AJ Style.