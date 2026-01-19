“Somos un país...”: el emotivo mensaje de Stephanie Vaquer tras los incendios en el sur de Chile

La luchadora de la WWE utilizó su cuenta personal para enviar su apoyo a los afectados por la catástrofe.

Los incendios que afectan a la zona centro-sur del país ha motivado a la ciudadanía a enviar ayuda y mensajes de apoyo para las víctimas de la catástrofe que azota a las regiones del Ñuble y Biobío.

Este lunes, la estrella de la WWE, Stephanie Vaquer, utilizó su cuenta personal de Instagram para enviar su apoyo y cariño a todas las familias que han sufrido por los incendios forestales.

“Quería mandar este mensaje de fuerza y apoyo a toda la gente que se está viendo afectada por los incendios en Chile”, comenzó diciendo ‘La Primera’.

“Somos un país que siempre se levanta y lo haremos nuevamente. Mucha fuerza y espero de corazón que todos estén bien”, complementó la oriunda de San Fernando.

Según el último balance oficial, los incendios forestales en la Región del Biobío han dejado 19 personas fallecidas y al menos 320 viviendas destruidas.