Seremi de Salud decreta prohibición de baño en playas de Algarrobo y El Quisco por fragata portuguesa

En las últimas horas, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso dictó la prohibición de baño y actividades recreativas en playas de El Quisco y Algarrobo por fragata portuguesa.

En detalle, se trata de los balnearios El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, el Algarrobo; y Los Corsarios y Punta de Tralca, en El Quisco.

Según indicó la autoridad sanitaria, se trata de una “medida temporal que se extenderá hasta que disminuya el riesgo sanitario”.

“Tras lo informado por la Armada, hemos decretado prohibición de baño y actividades recreativas en el mar en las playas El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, de la comuna de Algarrobo; y de Los Corsarios y Punta de Tralca en El Quisco; debido a la presencia de fragata portuguesa”, declaró Carlos Zamora Rojas, seremi (s) de Salud.

Además, aprovechó para hacer un llamado a la prevención, puesto que la fragata portuguesa es altamente tóxica. “Solicitamos a la comunidad a respetar esta medida, no ingresar al mar ni manipular esta especie, incluso estando muertas”, aseveró.

Finalmente, y en caso de picadura, desde la Seremi de Salud indicaron que se debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles), raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

Asimismo, no se debe aplicar agua dulce, tampoco frotar ni raspar la piel con arena o toallas. Y si se dispone de vinagre blanco doméstico, se puede usar sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre ésta.

Si los síntomas o malestares como dolor intenso (como una quemadura) o enrojecimiento continúan, se recomienda dirigirse a la red asistencial.