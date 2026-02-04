“Demasiado delgadita, le puede dar algo”: querida actriz chilena preocupa a seguidores tras publicación en redes sociales

La actriz chilena Carolina Arregui ha preocupado a algunos de sus seguidores tras su última publicación en redes sociales. La intérprete de Somos los Carmona y Aguas de Oro compartió una serie de fotografías mientras se preparaba para los Premios Caleuche 2026.

Muchas personas le demostraron plena admiración, pero otros repararon en un punto específico que, a su criterio, resulta preocupante: la delgadez de la artista.

De hecho, una buena parte de los comentarios se enfocaron exclusivamente en ese último punto. “Eres linda, pero estás muy delgada”, escribió una usuaria. “Es muy linda pero esta demasiado delgadita le puede dar algo”, sumó otra.

“Parece otra, no la que conocí”, admitió una tercera. “Que los cercanos se preocupen de que este alimentada con preocupación!”, se lee en otra respuesta.

En paralelo, varias personas realizaron un llamado a ubicarse. “Por favor, hablemos de su simpatía, de su profesionalismo, espíritu y grandeza, el resto es SOLO materia”, defendió una seguidora.

“Déjenla tranquila!!! Nadie tiene el derecho de opinar de los demás. Ocupen su tiempo en sus vidas no en comentar de los famosos”, respaldó una joven.

“¿Qué tienen en la cabeza? Sobre todo algunas mujeres, de comentar lo delgada que está, en vez de tratarla con palabras bonitas. Recientemente perdió a su marido, ¿qué esperan?“, cuestionó otra voz.

Cabe recordar que Carolina Arregui enfrentó recientemente la pérdida de su marido, el médico Roy Sothers, quien falleció en mayo de 2025 tras enfrentar un complejo estado de salud debido a un cáncer.