;

“Ocultan materiales y no informan”: vecinos denuncian abandono del municipio de Constitución tras incendios forestales

Una dirigenta vecinal de Punta de Parra acusó al municipio de ocultar materiales y excluirla de las coordinaciones. “Estamos haciendo su trabajo”.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno

Agencia Uno

Una grave denuncia realizó una dirigenta vecinal de Punta de Parra, comuna de Constitución, respecto a la gestión de ayuda por parte del municipio tras los incendios forestales que afectaron a su sector.

Según relató, los criterios de asignación de viviendas de emergencia son desconocidos, persisten familias con menores sin solución, y acusó que “el municipio tiene escondidas carretillas y materiales”.

La dirigenta detalló que incluso encontró a diez vecinos trabajando con implementos prestados, mientras “el municipio tenía las carretillas guardadas en el gimnasio”. Además, aseguró que ha solicitado ser agregada al grupo de WhatsApp oficial de dirigentes, sin éxito.

Revisa también:

ADN

Acusan falta de transparencia y abandono por parte del municipio

La vecina relató que toda la ayuda ha llegado gracias a “camiones de particulares, de Santiago, Curicó y muchas otras partes”, no desde el municipio. Apunta a una “pésima administración”, afirmando que ha debido asumir tareas que corresponden al gobierno local, como gestionar la entrega de alimentos o contactar directamente a Bienes Nacionales para resolver casos de regularización.

Estamos haciendo la pega del municipio”, aseveró. Además, denunció que la administradora municipal, Marisa Maquiavelo, no ha entregado certificados de residencia a algunos afectados, lo que impide acceder a viviendas definitivas. “**Solo entrega certificados para fines laborales, pero hay vecinos que necesitan regularizar su terreno ahora**”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta señaló que esperan un trabajo conjunto con los concejales y el alcalde, aunque duda de su presencia en el territorio. “Represento el malestar de mis vecinos y estoy aquí desde el día uno”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad