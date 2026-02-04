“Ocultan materiales y no informan”: vecinos denuncian abandono del municipio de Constitución tras incendios forestales

Una grave denuncia realizó una dirigenta vecinal de Punta de Parra, comuna de Constitución, respecto a la gestión de ayuda por parte del municipio tras los incendios forestales que afectaron a su sector.

Según relató, los criterios de asignación de viviendas de emergencia son desconocidos, persisten familias con menores sin solución, y acusó que “el municipio tiene escondidas carretillas y materiales”.

La dirigenta detalló que incluso encontró a diez vecinos trabajando con implementos prestados, mientras “el municipio tenía las carretillas guardadas en el gimnasio”. Además, aseguró que ha solicitado ser agregada al grupo de WhatsApp oficial de dirigentes, sin éxito.

Acusan falta de transparencia y abandono por parte del municipio

La vecina relató que toda la ayuda ha llegado gracias a “camiones de particulares, de Santiago, Curicó y muchas otras partes”, no desde el municipio. Apunta a una “pésima administración”, afirmando que ha debido asumir tareas que corresponden al gobierno local, como gestionar la entrega de alimentos o contactar directamente a Bienes Nacionales para resolver casos de regularización.

“Estamos haciendo la pega del municipio”, aseveró. Además, denunció que la administradora municipal, Marisa Maquiavelo, no ha entregado certificados de residencia a algunos afectados, lo que impide acceder a viviendas definitivas. “**Solo entrega certificados para fines laborales, pero hay vecinos que necesitan regularizar su terreno ahora**”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta señaló que esperan un trabajo conjunto con los concejales y el alcalde, aunque duda de su presencia en el territorio. “Represento el malestar de mis vecinos y estoy aquí desde el día uno”, cerró.