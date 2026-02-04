“Nadie viene solo a cortar cintas”: ministra López responde a futuro ministro Arrau por críticas al MOP

Durante este miércoles, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió a los dichos del futuro ministro de la cartera del presidente electo, José Antonio Kast, en medio del debate por el rol del MOP en la próxima administración.

“ Nadie viene al MOP solo a cortar cintas ”, afirmó la secretaria de Estado, en respuesta a las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Martín Arrau, quien había señalado en un medio nacional que su sector no llegaría al ministerio a “cortar cintas”, sino a “reinstitucionalizar” la cartera.

En ese contexto, López defendió el trabajo desarrollado por el actual Gobierno y sostuvo que las inauguraciones representan un proceso previo de gestión y coordinación. “Ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del Gobierno, del MOP y de las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción”, señaló.

Asimismo, recalcó que estas instancias tienen un valor directo para la ciudadanía. “Honran, por sobre todo, a las personas a quienes esas obras sirven y por las que tanto han luchado, y si la cinta la corta el presidente, mucho mejor”, escribió la ministra a través de su cuenta en la red social X.

Las declaraciones se dieron en medio del inicio del proceso de transición entre el actual Gobierno y la futura administración, en un escenario marcado por diferencias respecto a la gestión y proyección del Ministerio de Obras Públicas.