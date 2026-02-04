;

“Nadie viene solo a cortar cintas”: ministra López responde a futuro ministro Arrau por críticas al MOP

La secretaria de Estado defendió el valor de las inauguraciones de obras públicas, tras los dichos del presidente del Partido Republicano, quien aseguró que el próximo Gobierno no llegará al ministerio “a cortar cintas”.

Durante este miércoles, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió a los dichos del futuro ministro de la cartera del presidente electo, José Antonio Kast, en medio del debate por el rol del MOP en la próxima administración.

Nadie viene al MOP solo a cortar cintas”, afirmó la secretaria de Estado, en respuesta a las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Martín Arrau, quien había señalado en un medio nacional que su sector no llegaría al ministerio a “cortar cintas”, sino a “reinstitucionalizar” la cartera.

En ese contexto, López defendió el trabajo desarrollado por el actual Gobierno y sostuvo que las inauguraciones representan un proceso previo de gestión y coordinación. “Ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio que honra a los equipos del Gobierno, del MOP y de las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción”, señaló.

Asimismo, recalcó que estas instancias tienen un valor directo para la ciudadanía. “Honran, por sobre todo, a las personas a quienes esas obras sirven y por las que tanto han luchado, y si la cinta la corta el presidente, mucho mejor”, escribió la ministra a través de su cuenta en la red social X.

Las declaraciones se dieron en medio del inicio del proceso de transición entre el actual Gobierno y la futura administración, en un escenario marcado por diferencias respecto a la gestión y proyección del Ministerio de Obras Públicas.

