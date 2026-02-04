;

Lo seguía recibiendo pese a no competir: el beneficio al que renunció Natalia Duco antes de asumir como ministra

La futura secretaria de Estado percibía una ayuda económica por sus logros deportivos.

Sebastián Escares

Desde que se dio a conocer sobre la designación de Natalia Duco como la nueva ministra del Deporte del presidente electo José Antonio Kast, han surgido diversas reacciones en torno a su nombre. Por ejemplo, la suspensión por dopaje que la tuvo 3 años alejada del deporte.

Ahora, se supo que la exlanzadora de la bala continuó recibiendo dineros de la Beca Poddar, al menos, hasta diciembre del año pasado, pese a que no compite desde los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó La Tercera.

Dicho beneficio es otorgado a los deportistas de alto rendimiento que tienen logros significativos a nivel internacional y, en el caso de Duco, el monto que percibía era de $1.425.999.

Natalia Duco renuncia a la Beca Poddar

En diálogo con el medio antes citado, la exdeportista señaló que tenía pensado volver a competir este año, en los Juegos Odesur. Sin embargo, su designación como secretaria de Estado cambió sus planes.

“Ser ministra requiere todo mi tiempo, mi compromiso y mi potencial a disposición del servicio público. Por eso requiere de la renuncia total a mi carrera como deportista en pro de este nuevo desafío que asumo”, sostuvo Duco.

En esa misma línea, la exdeportista explicó que “desde mi nombramiento, es lo correcto (renunciar a la beca) por probidad y por respetar los recursos públicos de todos lo chilenos. He sido lanzadora de bala por Chile con y sin Beca Proddar, con y sin auspicios, con y sin medallas; nada material determina mi carrera como deportista”.

La futura jefa de la cartera del Deporte agregó también que la decisión de renunciar la tomó “desde que acepté la propuesta del presidente electo”.

